Путин смягчил требования к показу фильмов на кинофестивалях

Москва, 28 ноября. Президент России Владимир Путин подписал закон, который смягчает требования к показу фильмов на международных кинофестивалях и культурно-просветительских мероприятиях. Текст закона опубликован на портале правовой информации.

Согласно новому закону, разрешено демонстрировать фильмы без прокатного удостоверения в рамках мероприятий, включенных в список правительства РФ. Однако фильм может быть показан не более пяти раз при условии, что мероприятие длится от трех до 15 дней.

Также музеи, выставочные залы и образовательные организации смогут демонстрировать фильмы без прокатного удостоверения. Кроме того, прокатное удостоверения не понадобится для показа иностранного фильма в рамках культурного обмена между государствами.