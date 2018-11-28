Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Путин смягчил требования к показу фильмов на кинофестивалях

36
0 Оставить комментарий

Путин смягчил требования к показу фильмов на кинофестивалях

Москва, 28 ноября. Президент России Владимир Путин подписал закон, который смягчает требования к показу фильмов на международных кинофестивалях и культурно-просветительских мероприятиях. Текст закона опубликован на портале правовой информации.

Согласно новому закону, разрешено демонстрировать фильмы без прокатного удостоверения в рамках мероприятий, включенных в список правительства РФ. Однако фильм может быть показан не более пяти раз при условии, что мероприятие длится от трех до 15 дней.

Также музеи, выставочные залы и образовательные организации смогут демонстрировать фильмы без прокатного удостоверения. Кроме того, прокатное удостоверения не понадобится для показа иностранного фильма в рамках культурного обмена между государствами.

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.