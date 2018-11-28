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«Пора прекратить эту порочную практику»: звезды поддержали идею закрыть программу Малахова

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«Пора прекратить эту порочную практику»: звезды поддержали идею закрыть программу Малахова

Москва, 28 ноября. Известная актриса Мария Шукшина присоединилась к петиции за закрытие программы Андрея Малахова «Прямой эфир» (Первый канал) и «Ты не поверишь!» (НТВ).

Узнав от своих подписчиков в Instagram о том, что возмущенные царящей на федеральных каналах пошлостью россияне собирают голоса на Change.org, требуя закрытия наиболее скандальных передач, она тут же сообщила, что готова оставить и свой автограф.

«Спасибо за этот крик души! Я подписываю», — отметил Шукшина, отвечая на комментарий подписчика.

Помимо нее идею запретить программы Малахова и других известных ведущих поддержал артист Никита Джигурда и актриса Алика Смехова, которая заявила, что «пора прекратить эту порочную практику», пишет «Царьград».

Недовольны качеством телепередач и депутаты Госдумы. Группа парламентариев предложила создать специальный орган, который будет «фильтровать грязь» на телевидении.

Отметим, что гости, выступающие в программах Малахова, нередко выходят за рамки приличия. Так, например, в одном из последних выпусков шоу «Прямой эфир» произошла драка Гогена Солнцева с его 63-летней супругой.

 

Автор: Антон Соколов
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