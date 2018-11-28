Honda представила новый внедорожник Passport

Лос-Анджелес, 28 ноября. Японский автопроизводитель Honda представил новый пятиместный кроссовер Passport на автосалоне в Лос-Анджелесе. Автомобиль может занять место в модельном ряду между моделями Pilot и CR-V.

Автомобиль оснастили объемным багажником на 1,17 литров, мощным обвесом и дорожным просветом в 213 мм. При этом кроссовер имеет несущий кузов и заднюю многорычажную подвеску, что обеспечивает хорошую управляемость.

Кроссовер оснащен 3,5-литровым двигателем мощностью 284 лошадиные силы и девятидиапазонной АКП. Внешне Passport выгладит довольно классически, однако окантовка передней части хорошо запоминается.

В салоне Passport установлена мультимедийная система с 5-дюймовым экраном. Кроме того, производитель оснастил модель светодиодными фарами, кожаным салоном и панорамным остеклением. Также в Passport установлена камера заднего вида.

Модель появится на американском рынке в начале следующего года.