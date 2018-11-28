«Полное неуважение к святыням»: власти Украины начали опись мощей в Киево-Печерской лавре

Киев, 28 ноября. Сотрудники министерства культуры Украины начали опись имущества Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на служителей Лавры.

По данным источника, представители Киево-Печерского историко-культурного заповедника, который находится в управлении министерства культуры Украины, внезапно начали опись имущества в комплекс подземных пещер Киево-Печерской лавры, где находятся мощи печерских подвижников. В настоящее время они описывают имущество в ближних пещерах Лавры, где покоятся мощи основателя Печерского монастыря преподобного Антония, Ильи Муромца, Иулиании Ольшанской, преподобного Нестора Летописца и многих других почитаемых православных святых.

По словам монахов, вечером на территорию монастыря ворвались неизвестные люди, которые заявили, что имеют распоряжение от министерства культуры Украины о проведении инвентаризации мощей в Киево-Печерской лавре.

«Это какой-то нигилизм и полное неуважение к святыням и верующим. Люди, которые приехали из разных уголков нашей страны, лишены возможности поклониться святым мощам», — рассказал один из монахов.

Он также добавил, что министерство культуры Украины еще в сентябре начало инвентаризацию церковных ценностей в храмах Украинской православной церкви Московского патриархата. При этом в церквях и соборах Киевского патриархата такой описи не проводится.