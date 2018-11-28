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Путин встретился с главой Магнитогорского металлургического комбината

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Путин встретился с главой магнитогорского металлургического комбината

Москва, 28 ноября. Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Магнитогорского металлургического комбината Виктором Рашниковым.

О встрече президента с Рашниковым сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он рассказал, что речь шла о планах развития производства до 2024 года включительно.

Также в ходе встречи были обсуждены социальные программы, реализуемые сейчас на комбинате. Кроме того, Рашников пригласил Путина посетить предприятие в следующем году, когда оно будет отмечать восьмидесятилетие.

Напомним, что в начале этого года стан 2000 холодной прокатки Магнитогорского металлургического комбината преодолел отметку в 10 миллионов тонн продукции. Данного показателя удалось добиться за семь лет. В запуске комплекса принимал участие президент Российской Федерации Владимир Путин.

Автор: Антон Зарубин
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