Путин встретился с главой Магнитогорского металлургического комбината
Москва, 28 ноября. Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Магнитогорского металлургического комбината Виктором Рашниковым.
О встрече президента с Рашниковым сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он рассказал, что речь шла о планах развития производства до 2024 года включительно.
Также в ходе встречи были обсуждены социальные программы, реализуемые сейчас на комбинате. Кроме того, Рашников пригласил Путина посетить предприятие в следующем году, когда оно будет отмечать восьмидесятилетие.
Напомним, что в начале этого года стан 2000 холодной прокатки Магнитогорского металлургического комбината преодолел отметку в 10 миллионов тонн продукции. Данного показателя удалось добиться за семь лет. В запуске комплекса принимал участие президент Российской Федерации Владимир Путин.