Николай Стариков: власти Украины отправили моряков на убой, чтобы сыграть на курсе доллара. ФАН-ТВ

Николай Стариков, лидер движения «Патриоты Великого Отечества», в своем еженедельном блоге «Точка зрения» — о самых актуальных и острых темах. Подробнее в видеоматериале.

— После попытки незаконного пересечения государственной границы России судами ВМСУ и их дальнейшим арестом на Украине введено военное положение. В чем смысл такого шага? Киев после нескольких лет разглагольствований о том, что именно с Россией воюет в Донбассе, наконец, решил заклеймить ее как военного врага на законодательном уровне?

— Киевские власти, которые, напомню, пришли к руководству государством в результате незаконного переворота, уже на законодательном уровне Россию заклеймили, причем многократно. Для того, чтобы понять то наслоение всевозможных интересов, которое привело к объявлению военного положения на территории Украины, мы должны немножечко порассуждать во временном промежутке, что нам говорили из Киева. Нам говорили, что Россия напала на Украину. Военное положение тогда было введено? Нет. Нам говорили, что Россия помогает Донбассу. Военное положение было введено? Нет. Когда Россия воссоединилась с Крымом, никакого военного положения нигде на Украине не было введено, хотя, казалось, повод можно было придумать. Когда возвращали разбитую боевую технику и корабли, которые не плавают, военное положение никто не вводил. Когда Савченко оказалась на скамье подсудимых в России, военное положение никто не вводил. Поводов для его введения у Киева было больше, чем достаточно, и ни разу оно не вводилось. При этом Россию оскорбляли, у посольства жгли покрышки, бросали коктейли Молотова, нападали на российских дипломатов. А что такого случилось, что вот именно сейчас нужно было ввести военное положение? Все сводят эту историю к одному: мол, Порошенко очень хочет избраться на очередной президентский срок. И для того, чтобы ему это сделать ловчее или вообще выборы отменить, Порошенко придумал со своим окружением такую вот классную фишку.

— Сразу хочу сказать, что вообще не об этом речь. Особенно мне хотелось бы обратиться к нашим братьям, которые находятся на территории Украины и придавлены этим режимом. Люди, которые сегодня ей управляют, — это примитивные, злобные, мыслящие только о своем кармане люди. У них нет ни государственного, ни национального мышления, потому что они все равно в Канаду рано или поздно уедут. В жизни, когда камера выключается, они переходят на русский язык или вообще говорят только на нем, как, например, тот же Аваков. Что на самом деле происходит: они просто решили заработать деньги. Их желание набить свой карман, для того, чтобы потом в Канаде хорошо жить, встроено в интересы мировой элиты, в интересы информационного пространства, где нужно Россию ругать. Но личный интерес для них находится на первом месте. Дело вот в чем: в минувший четверг был самый низкий курс доллара по отношению к гривне за последнее время. То есть национальный банк Украины опустил доллар до минимального значения, это 27,7 гривны за доллар. Я напомню, что до переворота было 8, если кто забыл. Дальше начинается подготовка к спекуляции. По самой низкой цене спекулянты покупают миллионы, десятки миллионов долларов, чтобы через краткосрочный промежуток продать их дороже. Но нужно сделать так, чтобы доллар подорожал и чтобы это выглядело натурально, чтобы началась паника, чтобы люди бросились покупать эти самые доллары. Когда курс стабилен, этот доллар никому не нужен, как только он начинает дорожать, все бросаются вкладывать последние сбережения. Порошенко и вся эта банда, которая вокруг него, начинают игру на обострение ситуации, им нужно создать повод для удорожания доллара на Украине. Военное положение — это то, что необходимо. Но они вводят военное положение в ответ на инцидент, который не смотрится чем-то невероятным на фоне того, что происходило последние годы.

— Что будет дальше: может, не все знают, что кровавый пастор (Александр Турчинов — прим. автора), который входит в ближний круг Порошенко, владеет через аффилированные структуры широкой и главной сетью обменных пунктов на Украине. Вся схема очень простая: купили по 27,7 — продавать будут по 32 или 35. Уже в понедельник спекулянты раскрутили курс. На бирже пока все еще спокойно, а в обменных пунктах вырос до 35 гривен за доллар, и это только начало. А теперь самое главное: Порошенко предлагает ввести военное положение на 2 месяца — до 25 января. Тогда сроки избирательной кампании тоже должны сдвинуться. Оппозиция в Раде соглашается только на один месяц. Здесь тоже элемент игры. Главный пик спроса на иностранную валюту приходится на время перед новогодними праздниками. Отсчитываем конец ноября плюс 30 дней военного положения, как раз по самый конец декабря. В этот промежуток спекулянты, которые сегодня управляют Украиной, собираются продать доллары, купленные по дешевке. Поэтому разыгрывается противодействие, как будто они борются за власть друг с другом. Задайте себе вопрос: что значит военное положение на 30 дней? А через 30 дней что? Государство-агрессор перестало существовать? Или победоносные украинские войска вошли в Кремль? Что такого за 30 дней может произойти? Россия рассосется, Порошенко убежит? Боюсь, что Порошенко никуда не убежит, а Россия — на века и тысячелетия. Значит, сам промежуток взят для решения чисто спекулятивных задач. Вот и вся история.

— Сегодня на Украине идет борьба не за голоса избирателей, а за симпатии того, кто назначает. Грубо говоря, ярлык на украинское княжение выдается в Вашингтоне. Поэтому те, кто хотят стать президентом — Тимошенко, Порошенко, возможно, еще кто-то — стараются понравиться Вашингтону. А для этого нужно выполнять его задания и следовать той повестке дня, которая существует. У Порошенко есть одно преимущество, которое при определенном стечении обстоятельств может стать его недостатком. Он находится у власти и несет ответственность за то, что происходит. Для Порошенко нужна более длительная избирательная кампания, потому что он все-таки при кормушке находится: он может кому-то выкрутить руки, запустить руку в госбюджет в той или иной форме, у него есть деньги на избирательную кампанию. Он заинтересован, чтобы она была подольше, а другие кандидаты — нет. Поэтому в рамках этой сложной борьбы найден компромисс. Все остается так, как есть — выборы назначены на 31 марта.

— Следующий вопрос, который бы мне хотелось осветить в рамках керченской провокации — каким образом Порошенко мыслит свою победу. С американцами договорился, но американцы «кидают» очень часто, кто не верит, у Януковича спросите. Напомню, что Пол Манафорт, бывший руководитель избирательного штаба Трампа, был ключевым советником Януковича в тот период, когда он избирался. Порошенко собирается повторить тот трюк. Это называется выход в финал с заведомо непопулярным спарринг-партнером. То есть будет человек, который вместе с Порошенко окажется в финале президентской гонки. Он должен обладать определенным избирательным потенциалом, но на фоне Порошенко должен смотреться неприемлемым кандидатом. Вот именно такую схему сегодня Порошенко сегодня собирается избирать. Янукович для этой цели собирался протащить кого-то из националистов. Но мы знаем, что ничего из этого не получилось — Януковича обманули и, когда Порошенко сегодня рисует эту схему, он понимает, что тоже могут обмануть. Нынешний президент Украины заинтересован в длительной избирательной кампании, в определенной истерии в обществе, создает образ решительного человека, но на самом деле Порошенко — далеко не решительный человек.

— Практически параллельно в мире развивались три события, одним из которых была попытка прорыва украинских судов госграницы России. Но ранее в этот день боевики нанесли удар с применением химоружия по сирийскому Алеппо. Пострадало более ста мирных жителей. Удастся ли, наконец, обратить внимание на то, что террористы обладают химоружием, или информационный шум после керченских событий все заслонит?

— В Сирии произошло то, что могло на самом деле серьезно изменить отношение многих людей к происходящему там. Мировые СМИ говорили, что Башар Асад не ест, не пьет, а только думает, где ему применить химическое оружие. И делает он это накануне приезда какой-либо делегации ООН — злодей, что с него взять. Сколько Россия ни говорила, что это очень подозрительно, — как комиссия едет, там что-то взрывается химическое. И вдруг реально по Алеппо боевики применяют то самое химическое оружие — неудобно, разрушается вся схема, получается, что боевики как минимум равны Башару Асаду. Речь идет не об ИГИЛ1, запрещенной в России, речь идет о так называемой оппозиции, она и применила химическое оружие. Что нужно сделать? Необходимо в информационном поле заменить одну повестку дня другой, и вот здесь американские кураторы, возвращаемся к Порошенко, чисто гипотетически, звонят и говорят: «Слушайте, ну не могли бы вы, дорогой товарищ, ну что-нибудь обострить там как-то, у нас там такая необходимость». А у ребят все готово: доллары закуплены, спекулянты готовы, нужен только спусковой крючок. И тут же главнокомандующий украинской армии Порошенко для того, чтобы спекулянт Порошенко заработал миллионы долларов, отдает приказ 3 украинским кораблям нарушить российские территориальные воды. Вот и вся история. Потому что мы с вами понимаем, что 2 небольших катера с буксиром со странным именем «Яны Капу» — это не боевая сила, их отправили туда на убой. Для чего? Поступил заказ, этот заказ удачно дал возможность самим этим государственным спекулянтам запустить весь механизм. Кстати, интересно по названию этого самого буксира. Выяснилось, что это — город Красноперекопск в 2016 году декоммунизировали, и такое имя ему присвоили. А заодно и декоммунизировали старый-старый буксир.

— Другое событие — массовый разгон мексиканских мигрантов, пытавшихся проникнуть в США. Есть мнение, что эта акция подстроена политическими противниками Трампа, ведь мигранты атаковали именно укрепленный пункт пропуска, где были не только войска, но и журналисты, несмотря на то, что граница имеет множество других уязвимых мест. Имеет ли эта версия право на жизнь?

— Здесь мы уже сталкиваемся с ситуацией некой внутривидовой борьбы в Америке, где действительно хотят поставить Трампа в сложное положение. Но представьте себе, вы — нелегальный мигрант, вы хотите проникнуть на территорию США. Вы как это будете делать? Назовете точку и дату, где будете пересекать границу, попросите всех журналистов приехать? А вместе с журналистами приедут еще полицейские, военные, может быть пожарники, местные активисты с дробовиками. Значит, если кто-то из Гондураса или Сальвадора маршем двигается к американской границе, то кто-то его организовал — нарисовал плакатики, знамена и суточные выдал. Представляете, пешком из этого самого Гондураса идти к американской границе? Если они не пешком идут, а на транспорте, значит, это как-то организовано, они все должны в один автобус сесть. Кто-то должен собирать, кто-то должен им давать чаевые, какие-то деньги на проезд, на проход. Какая цель — пройти в США? Может быть, какой-то честный нелегальный мигрант действительно хочет попасть в США, а для остальных — это просто работа. А кто журналистов вызвал? Американо-мексиканская граница — это тысячи километров, почему все в одну точку собрались? Потому что пригласили всех в одну точку. Когда журналисты собираются в одной точке, значит, кто-то готовит провокацию. Исторический пример: лето 1991 года, еще Советский Союз жив, так называемый путч происходит в Москве, вдруг об этом пишут и руководители КГБ, и другие очевидцы. Все западные журналисты, как по команде, начинают съезжаться в сторону Арбата, непонятно, что такое. Оказывается, через некоторое время там якобы случайно группа разгоряченных спиртным борцов за свободу атаковала мобильный патруль, который никого не трогал, пытались его сжечь — в результате погибло 3 человека, и западные журналисты очутились именно там. Так и здесь — всех собрали в одну точку, но для нас внутриамериканская видовая борьба мало интересна. Для политики России это не имеет никакого отношения.

— Мы все время ищем объяснение наших шагов, мы как бы легитимность черпаем в их реакции. Вот смотрите, депутат Бельгийского парламента сказал, что Россия правильно поступила во время керченской провокации. Да наплевать, что там сказал бельгийский депутат. Вообще не важно, что сама Бельгия сказала, Евросоюз. Это наши территориальные воды, мы решили так поступить. Мы правы, потому что это мы — вот правильная позиция. Пусть они там делают со своими нелегальными мигрантами что хотят, нас это вообще не касается. Для нас важен вывод из этой керченской провокации. Если кто-то будет входить в территориальные воды России, мы должны поступать так, как мы считаем нужным. Я думаю, что нужно выходить из договора 2003 года, который уже не регулирует взаимоотношения России и Украины в связи с изменившейся геополитической обстановкой. Напомню, договор был подписан, когда не было Керченского моста, а Крым был частью Украины. Соответственно, теперь Керченский мост является территорией России, а Украина, согласно этому договору, может трактовать события как-то иначе. С теми, кто занимает ярую русофобскую позицию, надо быть достаточно жесткими, но для наших братьев на Украине повторю: страной управляют мелкие дешевые спекулянты, которые отправили украинских моряков на убой, чтобы продать дорогие доллары в течение 30 дней, именно для этого они ввели военное положение.

1 Организация запрещена на территории РФ.