Сирия итоги за сутки на 29 ноября 06.00: под огнем ВВС коалиции погибло 30 мирных жителей Дейр-эз-Зора, курды арестовывали ряд гражданских в Ракке

Сирия, 29 ноября. Под ударами ВВС международной коалиции погибло 30 мирных жителей Дейр-эз-Зора, курды арестовали ряд гражданских в Ракке, население Идлиба вышло на митинги против «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрел позиций джихадистов в Алеппо, Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: атаковало позиции SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Алеппо и Хаме, устроила перестрелку в Сармине.

«Джейш аль-Изза»: укрепляет позиции на севере Хамы.

«Нур ад-Дин аз-Зенки»: потеряла командира в Идлибе.

Курды: обстреливают поселение Дейр-эз-Зора, продолжают проводить аресты населения Ракки, атаковали протурецких боевиков в Алеппо.

Международная коалиция: нанесла удар по поселению Дейр-эз-Зора, что привело к гибели 30 мирных жителей.

Провинция Алеппо

В течение суток на юге провинции Алеппо не утихали столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами коалиции «Тахрир аш-Шам». Информационное агентство Al-Masdar News передавало, что перестрелки между правительственными войсками и джихадистами отмечались в районе населенного пункта Хан Туман, расположенного на шоссе Алеппо - Идлиб.

Напомним, боевые действия в этой части региона были спровоцированы нападением террористов подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 альянса на расположения армии Башара Асада, а также многочисленными атаками боевиков на мирные районы.

На юго-западе Алеппо неизвестные боевики ликвидировали командира группировки «Джебхат Ансар ад-Дин». Об этом писало информационное агентство Al-Masdar News.

Радикалы курдских Отрядов народной самообороны (YPG) атаковали протурецких боевиков недалеко от Африна, передавало Al-Masdar News. В результате нападения подконтрольное Анкаре вооруженное формирование потеряло четырех исламистов убитыми и двух раненными. Также курды уничтожили автомобиль джихадистов.

Провинция Дейр-эз-Зор

ВВС международной коалиции нанесли ряд ударов по поселению Абу аль-Хасан и другим населенным пунктам на востоке провинции Дейр-эз-Зор, передавал военный Telegram-канал (@nors2017). По сведениям автора публикации, в результате авианалета сил возглавляемого США западного альянса погибло около 30 мирных жителей, в том числе дети. Данных о потерях среди террористов «Исламского государства», по предполагаемым укрытиям которых наносились удары, не поступало.

Позже радикалы ИГ1 выпустили заявление, в соответствии с которым одна из атак ВВС коалиции убила несколько членов Демократических сил Сирии (SDF). Сообщалось, что боевики курдских отрядов ополчения находились в тюрьме ИГИЛ1 на территории поселения Аль-Кашма. Данную информацию опубликовал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Step_Agency).

Одновременно с этим Twitter-канал (@RisboLensky) писал, что банда ИГ напала на позиции Демократических сил Сирии (SDF) в районе нефтяного месторождения Ат-Танак.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что в населенном пункте Аль-Джафра разорвалась мина, заложенная ИГИЛ. По сведениям правозащитной организации, в результате инцидента погибло три мирных жителя поселения.

Террористы ИГ открыли огонь по расположениям правительственных сил САР недалеко от Абу Кемаля. Об этом писало информагентство Al-Masdar News. Сообщалось, что САА начала ответный обстрел позиций радикалов на восточном берегу Евфрата.

Также по объектам ИГИЛ на востоке региона продолжают бить ВС Ирака и отряды ополчения «Хашд аш-Шааби», передавал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MapsSyria).

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб отмечались перестрелки между правительственными войсками САР и террористами «Тахрир аш-Шам». Военный источник писал на своей странице в социальной сети Twitter (@Step_Agency) о столкновениях в окрестностях населенных пунктов Ум аль-Халахиль, Аль-Фарджа, Хувейн, Ум Джалаль и Аз-Зарзур. Другой Twitter-канал (@inyxJ6ja8SwpwU0) сообщал, что правительственные войска САР вели обстрел опорных пунктов джихадистов в районе поселения Дар аль-Салам. Кроме того, САА атаковала террористов недалеко от Сукейка, передавал источник в Twitter (@HalabTodayTV).

К северу от административного центра региона неизвестные ликвидировали одного из командиров вооруженного формирования «Нур ад-Дин аз-Зенки», сообщало информационное агентство Al-Masdar News.

В поселении Сармин в восточной части региона были зафиксированы перестрелки между боевиками группировок, входящих в подконтрольных «Джебхат ан-Нусре» альянс.Причина возникновения вооруженного конфликта неизвестна.

В конце дня Twitter-канал (@smmsyria) сообщил, что жители нескольких населенных пунктов на юге Идлиба вышли на акции протеста против действий радикальных исламистов «Тахрир аш-Шам».

В течение суток мирное население продолжало покидать захваченные террористами «Джебхат ан-Нусры» территории региона через переход, организованный российскими и сирийскими военнослужащими недалеко от авиабазы Абу Духур, сообщал источник в Twitter (@SilverFoxINJAPA).

Провинция Ракка

Боевики Демократических сил Сирии (SDF) продолжают массово арестовывать мирное население провинции Ракка. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что члены курдских военизированных отрядов захватили гражданского недалеко от КПП в административном центре региона. Кроме того, члены SDF взяли под стражу жителей Тель Абъяда и Айн аль-Аруза.

В Тель Абъяд прибыли дополнительные силы армии США, сообщал местный источник на своей странице в Twitter (@alreahalsaknh). Напомним, Соединенные Штаты разворачивают наблюдательные посты вдоль сирийско-турецкой границы для защиты курдских Отрядов народной самообороны (YPG) от обстрелов со стороны ВС Турции, а также усиления своего присутствия в данном районе.

Провинция Хама

Утром Сирийская арабская армия (САА) отбила атаку радикальных исламистов недалеко от населенного пункта Хасрая, передавал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@tSrVl7rD4wF4jGu). По сведениям автора публикации, в результате столкновения было нейтрализовано несколько боевиков.

Twitter-канал (@tSrVl7rD4wF4jGu) также сообщал о продолжающихся перестрелках между правительственными войсками САР и террористами коалиции «Тахрир аш-Шам» в окрестностях поселений Аль-Латамина и Аз-Закият.

В это же время информагентство Al-Masdar News передавало, что боевики группировки «Джейш аль-Изза» начали рыть тоннели в районе Аль-Латамины и Мурека. Сообщалось также, что правительственные войска САР готовятся к провокациям со стороны незаконных вооруженных формирований в этой части региона.

На трассе между городами Мхарде и Хама грузовик столкнулся с пассажирским микроавтобусом, писал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@radioshamfm). В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало 10 мирных сирийцев.

Ирак

В районе Аш-Шула в центре Багдада детонировало самодельное взрывное устройство, передавало информационное агентство Iraqi News. В результате инцидента погиб мирный житель иракской столицы, еще двое гражданских получили ранения.

ВС Ирака нанесли артиллерийские удары по укрытиям террористов «Исламского государства» на территории сирийской провинции Дейр-эз-Зор, писал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV). Иракские военнослужащие атаковали радикалов в районе Аль-Багуз, находящемся недалеко от границы государств. Напомним, данные территории Дейр-эз-Зора находятся под контролем курдских вооруженных формирований, бездействие которых позволило боевикам ИГ захватить ряд позиций в этой части региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)