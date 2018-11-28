Сирия новости 28 ноября 22.30: жители Идлиба вышли на митинги против «Тахрир аш-Шам», курды ликвидировали четырех протурецких боевиков в Алеппо
Сирия, 28 ноября. Жители нескольких поселений Идлиба вышли на митинги против «Тахрир аш-Шам», курды ликвидировали четырех протурецких боевиков в Алеппо, при ДТП в Хаме пострадало 10 человек. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, ведут осбстрел позиций радикалов в Хаме.
«Исламское государство»1: открыло огонь по расположениям САА в Дейр-эз-Зоре.
«Тахрир аш-Шам»: потеряла командира в Алеппо, ведет бои с САА в Хаме.
Курды: атаковали протурецких боевиков в Алеппо.
Провинция Алеппо
На юго-западе провинции Алеппо неизвестные боевики ликвидировали командира связанной с «Аль-Каидой»1 группировки «Джебхат Ансар ад-Дин». Об этом пишет информационное агентство Al-Masdar News.
Радикалы курдских Отрядов народной самообороны (YPG) атаковали протурецких боевиков недалеко от Африна, передает Al-Masdar News. В результате нападения подконтрольное Анкаре вооруженное формирование потеряло четырех исламистов убитыми и двух раненными. Также курды уничтожили автомобиль джихадистов.
Провинция Дейр-эз-Зор
Террористы «Исламского государства», скрывающиеся на подконтрольных Демократическим силам Сирии (SDF) территориях провинции Дейр-эз-Зор, открыли огонь по расположениям правительственных сил САР недалеко от Абу Кемаля. Об этом пишет информагентство Al-Masdar News. Сообщается, что САА начала ответный обстрел позиций радикалов.
Также по объектам ИГИЛ1 на востоке региона продолжают бить ВС Ирака и отряды ополчения «Хашд аш-Шааби», передает местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MapsSyria).
Провинция Идлиб
Жители нескольких населенных пунктов на юге провинции Идлиб вышли на акции протеста против действий радикальных исламистов «Тахрир аш-Шам», пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@smmsyria). Ранее сообщалось, что джихадисты напали на поселение Кафр Амим и арестовали трех гражданских.
Мирное население продолжает покидать захваченные террористами «Джебхат ан-Нусры»1 территории региона через переход, организованный российскими и сирийскими военнослужащими недалеко от авиабазы Абу Духур, сообщает Twitter-канал (@SilverFoxINJAPA).
Провинция Хама
На севере провинции Хама продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и «Тахрир аш-Шам», пишет военный источник в Twitter (@OGNreports). Правительственные войска САР обстреливают укрепрайоны радикальных исламистов недалеко от населенного пункта Аз-Закият, передает Telegram-канал (@aheey555).
На трассе между городами Мхарде и Хама грузовик столкнулся с пассажирским микроавтобусом, сообщает местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@radioshamfm). В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало 10 мирных сирийцев.
1 Организация запрещена на территории РФ.
Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)