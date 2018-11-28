Сирия новости 28 ноября 22.30: жители Идлиба вышли на митинги против «Тахрир аш-Шам», курды ликвидировали четырех протурецких боевиков в Алеппо

Сирия, 28 ноября. Жители нескольких поселений Идлиба вышли на митинги против «Тахрир аш-Шам», курды ликвидировали четырех протурецких боевиков в Алеппо, при ДТП в Хаме пострадало 10 человек. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, ведут осбстрел позиций радикалов в Хаме.

«Исламское государство»1: открыло огонь по расположениям САА в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла командира в Алеппо, ведет бои с САА в Хаме.

Курды: атаковали протурецких боевиков в Алеппо.

Провинция Алеппо

На юго-западе провинции Алеппо неизвестные боевики ликвидировали командира связанной с «Аль-Каидой»1 группировки «Джебхат Ансар ад-Дин». Об этом пишет информационное агентство Al-Masdar News.

Радикалы курдских Отрядов народной самообороны (YPG) атаковали протурецких боевиков недалеко от Африна, передает Al-Masdar News. В результате нападения подконтрольное Анкаре вооруженное формирование потеряло четырех исламистов убитыми и двух раненными. Также курды уничтожили автомобиль джихадистов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства», скрывающиеся на подконтрольных Демократическим силам Сирии (SDF) территориях провинции Дейр-эз-Зор, открыли огонь по расположениям правительственных сил САР недалеко от Абу Кемаля. Об этом пишет информагентство Al-Masdar News. Сообщается, что САА начала ответный обстрел позиций радикалов.

Также по объектам ИГИЛ1 на востоке региона продолжают бить ВС Ирака и отряды ополчения «Хашд аш-Шааби», передает местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MapsSyria).

Провинция Идлиб

Жители нескольких населенных пунктов на юге провинции Идлиб вышли на акции протеста против действий радикальных исламистов «Тахрир аш-Шам», пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@smmsyria). Ранее сообщалось, что джихадисты напали на поселение Кафр Амим и арестовали трех гражданских.

Мирное население продолжает покидать захваченные террористами «Джебхат ан-Нусры»1 территории региона через переход, организованный российскими и сирийскими военнослужащими недалеко от авиабазы Абу Духур, сообщает Twitter-канал (@SilverFoxINJAPA).

Провинция Хама

На севере провинции Хама продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и «Тахрир аш-Шам», пишет военный источник в Twitter (@OGNreports). Правительственные войска САР обстреливают укрепрайоны радикальных исламистов недалеко от населенного пункта Аз-Закият, передает Telegram-канал (@aheey555).

На трассе между городами Мхарде и Хама грузовик столкнулся с пассажирским микроавтобусом, сообщает местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@radioshamfm). В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало 10 мирных сирийцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)