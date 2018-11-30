«Самые честные выборы». Часть 9: Миссисипи — кого не успели публично «повесить», просто уволили

В минувший вторник, 27 ноября, в США вновь проходили выборы — в Миссисипи, где во втором туре (!) избиратели все-таки смогли определить, кто же будет членом Сената от штата. Справились: свой мандат подтвердила действующий сенатор, республиканка Синди Хайд-Смит, со счетом 53,9% (474 471 голос) обыгравшая демократа, экс-министра сельского хозяйства Майка Эспи (он получил 46,1%, или 405 486 голосов).

Теперь — о разных «странных» и забавных сопутствующих фактах.

Первое. Да, Эспи действительно был министром (во всей рекламе его постоянно преподносили в этом качестве), однако всего два года из восьми, которые Америка прожила под руководством президента Билла Клинтона (преемник Эспи Дэниэл Гликман успешно трудился остальные шесть). Немного странно, да и было это в «дремучих» 1993–1994 годах.

Кстати, Хайд-Смит, до того как вошла в Сенат США, была комиссаром штата по сельскому хозяйству. Совпадение? Не думаю…

Второе. Хайд-Смит, несмотря на победу, проведет в Сенате всего два года. Почему? Объясняю.

Дело в том, что сенатор-республиканец от штата Тэд Кокран 1 апреля 2018 года покинул свой пост по состоянию здоровья. На его место временно была назначена как раз Хайд-Смит, которая и вышла затем на осеннее внеочередное голосование. Победитель на этих выборах продолжит занимать место Кокрана до 3 января 2021 года. В общем, милости просим на избирательные участки осенью 2020 года — снова. Заодно и президента США изберут…

Третье. Немного об «объективности» американских СМИ — все, как я люблю: вечером 6 ноября, когда результаты первого тура выборов еще не были подсчитаны, CNN, а также The Washington Post и The New York Times, ссылаясь на результаты блиц-опросов граждан США на выходе с избирательных участков, дали «предварительные данные подсчета голосов».

И что у них получилось? Эспи «получал» 54,1% голосов, а Хайд-Смит — лишь 18,5%. При этом реальные цифры названы в начале материала.

И, наконец, четвертое — про саму процедуру «второго тура».

Ларчик открывается просто: в Миссисипи, как и в ряде других штатов вроде Луизианы и Калифорнии, действует так называемая система «праймериз-джунгли». Она представляет собой следующее: все кандидаты от любых партий, набравшие достаточное количество подписей жителей штата, оказываются в одном бюллетене в день выборов.

Вполне демократично, на самом деле. Потому что в большинстве штатов в финале состязаются именно победители праймериз двух основных партий, и лишь иногда к ним (в зависимости от законов штата) может прибиться один независимый кандидат.

При системе «джунглей» никаких отдельных праймериз просто нет, поэтому все кандидаты (их могут быть десятки) появляются в одном бюллетене в день голосования.

Естественно, что подобная система как правило приводит к тому, что одному кандидату не удается набрать больше 50% для победы в первом туре. Поэтому и объявляется второй тур, который проходит между двумя кандидатами с наилучшими результатами.

В первом туре существовала некоторая интрига по поводу того, кто же окажется среди двух победителей: республиканке Хайд-Смит бросил вызов консервативный активист Крис Мак-Дэниел.

В прошлом он уже пытался избраться сенатором. В 2014 году гонка за место в Сенате от Миссисипи была одним сплошным скандалом — глава штаба Мак-Дэниела тогда гонялся с камерой за их конкурентом Тэдом Кокраном, пытаясь отыскать на него хоть какой-то компромат. Финал был поистине трагичен: после поражения Мак-Дэниела его «начштаба» покончил с собой.

Кокран победил — и был обвинен в подкупе избирателей, потому что пообещал небольшие суммы тем, кто за него проголосует. Оказывается, так было можно. Впрочем, он был сенатором от штата с 1978 года (40 лет!) — и в Миссисипи его знала буквально каждая собака.

В этот раз выборы прошли гораздо спокойнее, однако в преддверии второго тура без грязи обойтись не удалось: во время своего визита в город Тупело в рамках предвыборного тура Хайд-Смит в разговоре со сторонниками вдруг решила похвалить своего соперника весьма неординарным путем.

«Если бы он позвал меня на публичное повешение, я была бы в первых рядах», — заявила она.

Ба-бах! Что тут началось!

Ее цитата немедленно вызвала возмущение общенациональной прессы. Либеральные колумнисты обвинили Хайд-Смит в отсылке к суду Линча, который применялся на американском Юге в отношении афроамериканцев в период сегрегации. Замечание кандидата сыграло на руку ее сопернику Эспи (он-то афроамериканец!), задачей которого была мобилизация «профильного» электората. Хайд-Смит отказалась извиняться за свой комментарий, но отметила, что ее «просто не так поняли».

Но две недели и СМИ, и агитаторы демократов продолжали ее «утюжить». Настолько, что в итоге компания Walmart отозвала свою поддержку сенатора и… официально запросила возврат средств, выделенных на ее предвыборную кампанию.

Поддержал отважную женщину лишь президент страны Дональд Трамп.

«Она сделала заявление, из-за которого, я знаю, она плохо себя чувствует, и это было сказано просто в шутку. Она потрясающая женщина, и это позор, что она должна пройти через это», — объявил президент США в своем Twitter.

I will be in Gulfport and Tupelo, Mississippi, on Monday night doing two Rallies for Senator Hyde-Smith, who has a very important Election on Tuesday. She is an outstanding person who is strong on the Border, Crime, Military, our great Vets, Healthcare & the 2nd A. Needed in D.C. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2018

Затем он приехал на ее предвыборный митинг — причем все в тот же город Тупело (где этот скандал и начался). Между прочим, на родину музыканта Элвиса Пресли. В связи с чем президент США, как обычно, «отжег». На митинге в аэропорту Тупело он с ходу сообщил, что «не хочет казаться очень тщеславным», но ему-де, когда он был моложе, часто говорили, что он напоминает Элвиса.

«Вы можете в это поверить? Я всегда считал это отличным комплиментом», — заявил президент.

Ну и пару слов про Хайд-Смит сказал. Сработало.

И последнее о «демократии» в Миссисипи. 6 ноября на избирательный участок в Олив Бранч (пригород Мемфиса) мужчина пришел голосовать в майке с принтом флага Конфедерации с петлей. Фотография Клейтона Хики в «спорной» футболке быстро стала вирусной — и в четверг (напоминаю, выборы прошли во вторник!) медбрата из больницы в Мемфисе оперативно уволили за… расизм.

Никто и не стеснялся: вышло даже целое «официальное заявление», где было сказано, что Хики был уволен после тщательного расследования.

«То, что мы узнали, привело к увольнению названного сотрудника, — говорится в этом заявлении. — Региональное здравоохранение придерживается высоких стандартов в отношении сотрудников. Мы стремимся поддерживать нашу миссию по обеспечению гуманного ухода и исключительных услуг для всех. Это включает создание безопасных и защищенных условий труда и ухода для всех. Поведение, противоречащее этим принципам, неприемлемо и недопустимо».

Вы поняли что-нибудь из этого набора высокопарных слов? Я — нет. Флаг Конфедерации запрещен? Нет. Уволенный Хики «не обеспечил гуманный уход» у себя на работе? Нет. Тогда, может быть, это просто дискриминация по признаку политических убеждений, отличающихся от взглядов руководства данного медицинского учреждения?

«Неужели так бывает в свободной Америке?» — спросит нас какой-нибудь простодушный читатель.

Бывает еще и не так, отвечу я; просто читайте наш «сериал» о выборах в «самой демократичной стране мира».

«Самые честные выборы». Часть 8: ФБР помогут подсчитать голоса на родине вице-президента США

«Самые честные выборы». Часть 7: Как штат Аризона нарушил федеральный закон и выбрал атеистку-бисексуала

«Самые честные выборы». Часть 6: Кто на самом деле выбирает демократов на родине Никсона и в вотчине Рейгана?

«Самые честные выборы». Часть 5: Граждан США лишают права голоса в пользу нелегалов

«Самые честные выборы». Часть 4: Мигранты, деньги и практически два ствола

«Самые честные выборы». Часть 3: Подвозы и вбросы

«Самые честные выборы». Часть 2: «Синяя жара» во Флориде

«Самые честные выборы». Часть 1: Теория и практика большого электорального взрыва в США