Путин разрешил использовать личную электронную карту как документ воинского учета

Москва, 28 ноября. Президент РФ Владимир Путин утвердил закон о введении в России личной электронной карты, которая заменит военный билет. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Персональная электронная карта с биометрическими данными будет выдаваться взамен военных билетов гражданам, подлежащим воинскому учету. На пластиковой карте со встроенным микроконтроллером, будут храниться данные в электронном виде. Карта может содержать более 300 параметров. Карта будет обладать высокой степенью защиты.

При этом введение персональной карты не означает отмену военных билетов. Карту будут оформлять только тем, кто даст согласие на ее получение.