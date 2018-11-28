Минобороны РФ предупредило о планах ИГ применить химоружие против сирийских курдов

Москва, 28 ноября. Боевики «Исламского государства»1 планируют использовать боеприпасы с отравляющими веществами при обстреле позиций сирийских курдов, сообщает министерство обороны РФ.

По информации ведомства, именно для этих целей исламисты начали производство химоружия в городе Эль-Кишма (провинция Дейр-эз-Зор).

«Изготовленные химические боеприпасы предназначены для обстрела позиций курдских «Сирийских демократических сил», ведущих при поддержке США боевые действия против террористов в районе населенного пункта Хаджин, провинция Дейр-эз-Зор», — отмечает пресс-служба Минобороны.

При этом представители военного ведомства подчеркнули, что обстрел, вероятнее всего, будет вестись с направления позиций сирийской правительственной армии, чтобы США вновь смогли обвинить Дамаск в использовании химоружия и нанести массированный авиаудар. Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» официально запрещена в России.

1 Организация запрещена на территории РФ.