«Ютэйр» подтвердила гибель пилота при жесткой посадке вертолета Ми-26 в НАО

Нарьян-Мар, 28 ноября. Авикомания «Ютэйр» в среду подтвердила жесткую посадку вертолета Ми-26 в Ненецком автономном округе.

Там пояснили, что винтокрылая машина в условиях резкого ухудшения видимости опрокинулось на левый борт в семистах метрах от посадочной площадки «Пижма». В настоящее время на месте работают специалисты авиаперевозчика.

«На борту воздушного судна находились шесть членов экипажа, пассажиров и груза не было. В результате авиационного происшествия один член экипажа погиб, остальные самостоятельно покинули вертолет и находятся под наблюдением врачей», — говорится в официальном сообщении «Ютэйр».

Ранее ФАН сообщал о жесткой посадке Ми-26 в поселке Харьягинский. Согласно предварительным данным, в результате трагедии погиб командир вертолета.