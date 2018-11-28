«Ей нужен памятник в Крыму»: в России отреагировали на предложение увековечить Вайкуле на Красной площади

Латвийский журналист вновь напомнил о скандале в связи с заявлением известной певицы Лаймы Вайкуле, что она ни за какие деньги не станет выступать в российском Крыму, потому что, дескать, европейцам это запрещено в связи с санкциями. Невзирая на это, было внесено предложение поставить певице памятник на Красной площади, пишет журналист латвийской радиостанции Baltkom Вадим Родионов в блоге на сайте «Эха Москвы».

Идею поставить Вайкуле памятник в центре Москвы высказал музыкальный критик, журналист Артур Гаспарян в эфире Baltkom в программе «Абонент доступен». По мнению Гаспаряна, Вайкуле внесла огромный вклад в развитие русскоязычной музыки в Латвии, и за это Россия должна быть ей благодарна вплоть до того, что нужно поставить певице памятник на Красной площади.

«Сколько она сделала для развития русскоязычной музыки на территории Латвии! — Да ей на Красной площади надо памятник поставить, а не пинать ее, бедную, за то, что она констатировала очевидный факт, что как гражданка Евросоюза не может выступать в Крыму по причине наличия санкций», — заявил Гаспарян, посетовав, что после этого скандала Вайкуле — нечастый гость в российском эфире.

Спорное заявление Гаспаряна об увековечении Вайкуле на Красной площади прокомментировал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян, который является автором многих резонансных инициатив, связанных с недостаточно патриотичным поведением некоторых наших звезд.

«Идея богатая по своему размаху фантазии, да вот только Лайма еще, слава богу, жива и здорова, — не без иронии отметил блогер в комментарии Федеральному агентству новостей. — Мне кажется, при жизни памятники людям ставить как-то не совсем уместно. Но если абстрагироваться от этого постулата, то почему именно на Красной площади?! Зачем ей вообще памятник в Москве?! Ей нужен памятник в Крыму! Предлагаю поставить ей памятник в Ялте, в этом прекрасном и теплом российском городе, в который Лайма никак не хочет ехать. Если появится ее памятник на полуострове, крымчане хоть помнить о ней будут, а то она из-за санкций, похоже, больше никогда в Крым не приедет, потому что российскую прописку Крымский полуостров больше менять не планирует».

Напомним, в августе 2018 года на предконцертной пресс-конференции в Одессе народная артистка Латвийской Республики Лайма Вайкуле заявила, что ни за какие гонорары не поедет выступать в Крым, поскольку это запрещено санкциями Евросоюза. За это певицу подвергли резкой критике в России, в том числе в Крыму, но позже накал страстей по этому поводу несколько утих, и Лайму «простили».

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по результатам референдума, на котором за это решение проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова. Украина и ее союзники на Западе отказались признавать российский статус Крыма, в результате чего на Россию был наложен ряд санкций.

Москва неоднократно подчеркивала, что вхождение Крыма в состав РФ произошло в полном соответствии с международным правом и этот вопрос закрыт окончательно и бесповоротно.