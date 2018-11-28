Замглавы МИД России провел встречу с послом Судана

Москва, 28 ноября. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел встречу с послом Судана в Москве Надиром Бабикером. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

В ходе встречи дипломаты обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества между Россией и Суданом. Богданов и Бабикера также затронули подготовку к шестому заседанию межправительственной российско-суданской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая будет проходить в Москве с 10 по 12 декабря.

Кроме того, дипломаты обменялись мнениями по вопросам межсуданских отношений и обсудили урегулирование конфликта в Южном Судане.