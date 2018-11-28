В Белом доме не подтвердили встречу Трампа и Путина на саммите G20

Вашингтон, 28 ноября. Президент США Дональд Трамп регулярно получает информацию о ситуации в Керченском проливе, однако до сих пор не принято решение относительно встречи лидеров России и США на саммите G20 в Аргентине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс

По словам Сандерс, Трампу регулярно предоставляют информацию о ситуации в Керченском проливе и отношениях между Россией и Украиной. Команда Трампа проводит ежедневные брифинги по данной теме.

«Мы дадим вам знать, когда появится дополнительная информация или какое-либо объявление на этот счет, предназначенные для предоставления общественности», — заявила Сандерс в комментарии ТАСС.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Аргентине может не состояться из-за провокации Украины в Керченском проливе, в результате которой три корабля ВМСУ были задержаны при попытке нарушить территорию РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Трампа, сообщил, что Кремль в курсе намерений главы Белого дома. Песков отметил, что в Москве продолжат готовиться к встрече.