Астана, 28 ноября. Процесс создания демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе продолжается, однако на это требуется дополнительное время. С таким заявлением в среду выступил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

«Создание демилитаризованной зоны в Идлибе требует дополнительного времени, но процесс идет, хотя, как вы знаете, за последнее время количество нарушений режима прекращения боевых действий несколько увеличилось», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов в Астане.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов встретился с представителями официального Дамаска и сирийской оппозиции, чтобы обсудить вопросы создания демилитаризованной зоны в Идлибе, мирное урегулирование затянувшейся войны и формирование конституционной комиссии.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону, которая будет отделять сирийские правительственные силы и вооруженные формирования оппозиции. Россия и Турция подписали меморандум о стабилизации обстановки в этом регионе.

В настоящее время территория сирийской провинции Идлиб практически не контролируется правительственными войсками республики. В этом районе находятся боевики вооруженной оппозиции и представители террористических группировок, которые периодически нападают на позиции сирийской армии.