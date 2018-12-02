«Я сделал то, что должен был и что умел»: в Петербурге охранник спас мать с детьми из горящего автомобиля

Устархан Устарханов работает охранником супермаркета на углу Ленинского проспекта и Брестского бульвара. Однажды во время дежурства он случайно стал свидетелем ДТП и спас из загорающегося автомобиля женщину с тремя детьми.

Уговорить его дать интервью и рассказать о случившемся оказалось непросто: Устархан наотрез отказывался признавать себя героем и давать комментарии. С большим трудом Федеральному агентству новостей все же удалось убедить мужчину, что его поступок заслуживает освещения в СМИ.

«Я как раз был на сутках, когда все это произошло, — вспоминает о случившемся Устарханов. — Я находился рядом с дверями и увидел, как машина снесла забор. После того как их задел «Мерседес», машину снесло в нашу сторону, и они сломали забор. Почти сразу автомобиль стал дымиться, и я побежал, чтобы срочно обесточить аккумулятор».

За плечами Устархана 26 лет службы в МВД, к тому же он ветеран боевых действий первой чеченской компании. Это позволило ему среагировать не только быстро, но и правильно.

«Я по роду службы сталкивался с такими ситуациями, — объяснил Устарханов. — Когда иномарки попадают в ДТП — они почти всегда горят. Я знал, что необходимо сразу же вырвать провод и предотвратить возгорание. Машина уже дымилась, шел густой пар. Потом я сунулся в кабину и увидел, что там трое детей на заднем сиденье, а за рулем — женщина, находящаяся в шоке».

Сработавшая подушка безопасности спасла многодетной матери жизнь, но не смогла защитить ее от потрясения и шока. А на заднем сиденье в момент аварии находились трое детей. Ребятам было 11, 9 и 7 лет, как позже узнал Устархан.

«Видимые повреждения были только у одного из ребят, у младшего. У него была кровь на лбу от удара, — рассказал мужчина. — Я не знал, какие у остальных травмы, но их необходимо было вытащить из машины. Женщина-водитель, их мать, была в истерике, плакала. После того как я их вытащил, один из детей сразу лег на траву, такой у него был шок. Жаловался, что ноги болят. Я поднял его, помог им добраться до магазина».

С рабочего места Устархан немедленно вызвал скорую помощь и полицию по служебному телефону. Подъехало сразу несколько машин. По прибытии медиков и полицейских измученная переживаниями мать потеряла последнее самообладание и отключилась, упав в обморок.

«Видимо, трудно ей было держаться, — переживает Устархан. — Потом она приезжала, благодарила. Со здоровьем у них все хорошо, а это главное. С ней был также юрист, я дал свидетельские показания по той ситуации, у них же там планировалось судебное разбирательство».

На вопрос нашего корреспондента, что он чувствовал и не было ли страшно за себя или пострадавших, Устархан уверенно отвечает — ни на минуту.

«Я действовал как автомат. В таких ситуациях счет идет даже не на секунды, а на мгновения, и принимать решения надо быстро. В голове сразу всплыло, как быстро возгораются иномарки. Дым, пар — вот это все я видел и торопился решить вопрос», — говорит мужчина.

У людей, совершающих незаурядные, героические поступки, чаще всего такая же незаурядная судьба. Устархан родился под Махачкалой, неподалеку от его родного поселка находится место съемок фильма «Белое солнце пустыни».

Сейчас герою 53 года. В юности Устархан учился на мирную профессию дорожника и работал на заводе по производству асфальта, но после 1991 года пошел служить в МВД. Пришел момент, и он принял участие в боевых действиях в рамках первой чеченской компании.

Кстати, Федеральное агентство новостей узнало, что спасение женщины и детей из горящей машины не первая история Устархана, попавшая в СМИ. В 90-х годах он помог добраться до Москвы корреспонденту «Вечерней Москвы» Юрию Айдинову. Журналисту тогда удалось вырваться из Грозного, но без документов, денег и верхней одежды. Устархан принял его, снабдил всем необходимым и отправил домой.

Сейчас Устанхан уже «молодой пенсионер», у него трое взрослых детей, и он даже успел стать дедушкой. В Северную столицу Устархан приехал ради лечения среднего сына, волей судьбы ставшего инвалидом. Младшая дочь учится в Петербурге в медицинском колледже, а у старшего уже родилась собственная дочка.

Семью и детей, собственно, Устархан считает главной ценностью в жизни человека. Что же касается своего поступка, то его он не находит чем-то выдающимся.