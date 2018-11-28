Пятилетний ребенок из Чечни побил мировой рекорд по отжиманиям

Грозный, 28 ноября. Пятилетний Рахим Куриев установил новый мировой рекорд по отжиманиям. Юный спортсмен отжался 3202 раз за 2,5 часа всего за один подход. Рекорд зафиксировали специалисты из Книги рекордов России.

Министр физической культуры и спорта Чечни Муса Ханариков ранее рассказал, что пятилетний мальчик смог отжаться более 4 тысяч раз всего за 2 часа 26 минут. Специалисты Книги рекордов не поверили и решили самостоятельно проверить.

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что ребенок сможет повторить своей рекорд, если у наблюдателей хватит терпения. Кадыров подарил пятилетнему спортсмену Mercedes и пригласил на тренировку.

Для того, чтобы зафиксировать рекорд в Грозный приехали главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко и рекордсмен по количеству отжиманий за минуту Андрей Лобков.