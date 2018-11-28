«Не в нашу пользу»: в Киеве рассказали о реакции Запада на провокацию в Керченском проливе

Киев, 28 ноября. Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что реакция США, НАТО и стран Евросоюза на инцидент в районе Керченского пролива не в пользу Киева.

«Реакция США, Европы, НАТО уже не в нашу пользу, потому что есть записи со спутников, а не заявления украинских спецслужб о вероломном нападении на украинские корабли», — сказал Червоненко в эфире телеканала «112 Украина».

Он также напомнил, что от Суэцкого канала до Босфора существуют четкие правила прохода, которые предполагают двойное получение разрешения на право войти в территориальные воды. Червоненко подчеркнул, что Киев умышленно нарушил эти правила, после чего попытался «всех развести, рассказывая о вероломном нападении на 18-летних пацанов».

«Я не видел никаких следов пыток на украинских офицерах, взятых в плен. Зато я видел, как льёт крокодиловы слезы о «наших пацанах» начальник Генштаба, который не ответил за провалы в Дебальцево и Иловайске», — добавил политик.

Напомним, 25 ноября два артиллерийских катера и рейдовый буксир из состава ВМС Украины нарушили государственную границу России, войдя в территориальные воды РФ. Украинские военные корабли опасно маневрировали, а также отказывались выполнять законные требования сотрудников пограничной службы ФСБ. Вечером три украинских военных судна и их экипажи были задержаны.

26 ноября суд в Симферополе арестовал на два месяца 15 из 24 украинских военных моряков, которые находились на борту задержанных кораблей. Минувшим днем суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении еще девяти украинских военных.