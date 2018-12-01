Поликлиника-призрак: тысячи жителей Нового Ступино второй год живут без медицины

В сотне километров от Москвы, в окружении лесов расположился первый в России малоэтажный город-спутник Новое Ступино. Строительство полноценного города с комфортными условиями отдыха, труда и развитой инфраструктурой началось в 2010 году при поддержке правительства Московской области.

Сегодня в 56 многоквартирных домах и 250 коттеджах живут семь тысяч человек. Уже несколько лет эти люди практически полностью отрезаны от цивилизации.

«Нам сказали, что в конце 2014 года уже будет школа, будет построен еще один детский сад и откроется поликлиника. Мы на это клюнули, — рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей жительница Нового Ступино Евгения Куварзина. — Катастрофически не хватает медицины. Вообще. Даже элементарно первую медицинскую помощь получить негде».

В микрорайоне живет порядка 1000 детей. Половина из них, по словам местной жительницы Ирины Трухачевой, — в возрасте от нуля до семи лет. При этом педиатра в городе-спутнике просто нет.

«Нет никакой амбулатории, лаборатории, куда можно элементарно сдать анализы», — жалуется Дарья Плохих.

«Все осмотры, которые должны быть до года у ребенка, мы не делали, потому что, во-первых, добраться с маленьким ребенком невозможно, а если уж говорить про общественный транспорт — он ходит редко, раз в 40 минут, и не всегда приходит со свободной площадкой, то есть с коляской ты не зайдешь», — рассказала Олеся Сальникова.

Летом 2017 года в Новом Ступино по предписанию Роспотребнадзора закрыли фельдшерско-акушерский пункт. Трехкомнатная квартира, в которой вел прием врач общей практики, была единственным медпунктом на весь микрорайон.

«Этого кабинета и так не хватало! Сложно себе представить, что один врач способен обслужить микрорайон численностью в семь-восемь тысяч человек», — возмущается местный житель Владимир Кукушкин.

Застройщик микрорайона, компания «Квинтэкс», обанкротилась. Ее обязательства взяла на себя компания MR Group. Прошло три года, но медицина до новоступинцев так и не добралась.

Здание по улице Центральная, дом 11, местные жители называют «поликлиникой-призраком». В 2015 году на первом этаже должны были заработать кабинеты семейного врача, гинеколога, стоматолога, физиотерапевта. В планах было открытие отделения дневного стационара и клинико-диагностической лаборатории.

Однако все это осталось на бумаге. Здание заброшено, не соответствует требованиям СанПиН и нуждается в капитальном ремонте.

«На сегодняшний день, практически 2019 год, там даже не ведутся никакие ремонтные работы. Семейный центр стоит без ремонта, его фактически нет, — рассказал корреспонденту ФАН житель Нового Ступино Василий Попов. Мы сейчас находимся в критическом состоянии, это просто невозможно уже терпеть, если честно! Медицины нет, образования нет, ничего нет и ничего не решается».

Чтобы попасть к врачу, жителям городка приходится ездить за 30 километров в Ступинскую центральную районную клиническую больницу, в Домодедово или вовсе в Москву. Скорая помощь едет в среднем около часа, а до ближайшей амбулатории 11 километров. В деревне Жилево детей и взрослых принимает единственный на оба населенных пункта фельдшер.

«Детей приблизительно 850 человек с Нового Ступино — это учтенных», — сообщила корреспонденту ФАН медсестра Жилевской амбулатории Ступинской ЦРКБ Ольга Драчковская.

На вопрос о том, сколько человек обслуживает фельдшер во время утреннего приема, медик сказала «человек по 30».

«Есть мамочки, у которых по трое, по двое детей. Они едут на автобусе, тащатся через эти все преграды, чтобы сюда приехать, отсидеть очередь бешеную, — потому что тут один врач крутится, фельдшер даже», — добавила она.

На очередной встрече в Новом Ступино районные власти и представители регионального Минздрава держат ответ перед жителями.

«С четырьмя внуками: «Баба, зуб болит». Не к кому пойти! Вы бы хотя бы на это внимание обратили, — обратилась к властям жительница Нового Ступино София Мрий. — До того берет злость на все это, что невозможно вам передать! Все плачут дети!»

Главный врач Ступинской центральной районной клинической больницы Александр Дружинин пытается сгладить ситуацию.

«Давайте следующим образом. Есть телефон горячей линии главного врача, мой личный телефон. Пожалуйста, я вам его дам, можете звонить туда круглосуточно. С завтрашнего дня прием детского населения будет осуществляться в амбулатории Жилево педиатром», — говорит он.

Кредиторская задолженность больницы составляет 400 млн рублей. В региональном Минздраве пообещали ликвидировать ее до нового года.

«Мы все взяли на ручное управление, и в ручном управлении выводим из кризисной ситуации те учреждения, которые в нее попали, — сообщил корреспонденту ФАН начальник управления координации и деятельности медицинских и фармацевтических организаций №5 Минздрава Московской области Вадим Зеленев. — Более того, мы пошли на дополнительные меры. Мы теперь будем два раза в неделю сюда направлять автобус, который будет вести на прием врачей».

Город-спутник возвели на бывших совхозных землях, которые приобрели в частную собственность — отсюда все проблемы, заявила репортеру ФАН глава городского округа Ступино Вера Назарова.

«В чистом поле построили дома, и никакой социалки нет. Она идет вдогонку вот такими буксующими темпами, которые мы видим! Мы очень долго вели переговоры, чтобы Минзрав сам приобрел себе это помещение, потому что это полномочия здравоохранения, теперь это к органам местного самоуправления не относится. Не получили положительного результата, в итоге мы летом приняли решение, купили его в муниципальную собственность», — рассказала чиновница корреспонденту ФАН.

Местная администрация констатирует: поликлиника в Новом Ступино заработает не раньше третьего квартала 2019 года.

«Это не только здесь, в Ступино происходит, это по всей стране, — объясняет главный аналитик отдела анализа мониторинга деятельности управления координации деятельности медицинских и фармацевтических учреждений №1 Минздрава Московской области Дмитрий Балусов. Мы готовы оказывать людям медицинскую помощь, мы готовы привлекать специалистов, но у нас нет возможности, потому что нет площадей, потому что негде размещать людей!»

В 2018 году на развитие сельской медицины России было выделено более 3 млрд рублей. Основная часть средств пошла на обустройство врачебных амбулаторий фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. Однако, по мнению экспертов, из-за низких темпов строительства и недостаточной квалификации врачей ФАПы не способны удовлетворить потребности населения в качественной медицинской помощи.

«Вместо того, чтобы заниматься транспортной доступностью нормальных центров для этих людей, мы просто теряем деньги. Потому что если вы приходите в ФАП со своей проблемой, а там некому ее решить, то вам совершенно все равно, есть этот ФАП или нет. А деньги на его содержание уходят, и немалые», — утверждает директор Института экономики здравоохранения ВШЭ, кандидат биологических наук Лариса Попович.

Расходы на здравоохранение должны направляться на создание глобальной экосистемы для поддержания здоровья населения, считает эксперт. Вместо этого региональные власти затыкают дыры там, где проблема достигла своего апогея, и ориентируются исключительно на лечение больных.

«Это распыление ресурсов туда, где они не могут быть нормально использованы. Например, маленькие больнички, в которых нет адекватного лечения, адекватного оборудования», — считает Лариса Попович.

Так, во Вьетнаме, по словам эксперта, программа закрытия неэффективных медпунктов дала «колоссальный выигрыш». Благодаря правительственной программе в республике были созданы медучреждения промышленного масштаба. С помощью продуманной транспортной системы они оказывают населению оперативную и качественную медицинскую помощь.