СБУ массово задерживает на КПП «Станица Луганская» мужчин призывного возраста

Луганск, 28 ноября. Сотрудники Службы безопасности Украины начали задерживать молодых людей призывного возраста на линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба МВД Луганской народной республики.

Как пояснили в ведомстве, задержания происходят на пункте пропуска «Станица Луганская». Всех мужчин в возрасте до 50 лет заводят в «вагончики для беседы и сверки военного учета», сообщает «Царьград».

Напомним, что ранее украинские власти объявили о введении военного положения в 10 регионах страны сроком на 30 дней. Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что данный режим никак не повлияет на жизнь рядовых граждан и что их конституционные права никто не нарушит.

Однако уже в среду появилась информация о неких людях «в камуфляже», которые представляются сотрудниками администрации Мариуполя и Бердянска. В связи с этим заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Родион Тимошенко был вынужден проинструктировать украинцев, как вести себя при появлении мародеров.

В среду на Украине вступил в силу указ о введении военного положения на 30 дней. Поводом послужило задержание трех украинских судов, вторгшихся в российские воды в районе Керченского пролива. Все 24 моряка, среди которых оказался сотрудник СБУ, были арестованы крымскими судами на два месяца.