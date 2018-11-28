ФСБ связала всплеск телефонного терроризма с провокацией Украины в Керченском проливе

Москва, 28 ноября. Всплеск ложных сообщений о минировании торговых центров и прочих мест скопления людей в Москве может быть связан с инцидентом в Керченском проливе, считают в ФСБ.

В среду резко участились случаи эвакуации людей из-за ложных сообщений о бомбе. В столице были эвакуированы тысячи посетителей из 14 торговых центров. Источник РБК в ФСБ сообщил, что анализ ложных сообщений прошлого года показал, что звонки совершались с помощью чат-бота с территории Польши.

Сотрудники ФСБ связывают всплеск атак телефонных преступников с провокацией Украины в Керченском проливе и ростом напряженности в Азовском море. За полтора часа с 12.30 до 13.00 поступили звонки о минировании 14 объектов в Москве. Информация о минировании не подтвердилась.

Напомним, в воскресенье три корабля ВМСУ были задержаны российскими пограничниками при попытке пересечь границу РФ. Моряки ВМСУ проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. Российские пограничники были вынуждены применить оружие и остановить украинские суда.