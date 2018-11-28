Сирия: Лаврентьев рассказал, когда может произойти следующий обмен пленными

Астана, 28 ноября. Следующий обмен пленными в рамках «астанинского процесса» может состояться в 2019 году. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

По его словам, рабочая группа будет делать все, чтобы произвести обмен в 2018 году. Он подчеркнул, что думает, что «все-таки вред ли» это произойдет.

Лаврентьев отметил, что рабочая группа договаривается, чтобы можно было в следующий раз обменять больше 50 человек.

«Я думаю, что у нас как раз рабочая группа договаривается в отношении того, чтобы в следующий раз это не займёт столько много времени по согласованию. Это будет, может быть, 50 человек, может даже больше», — подчеркнул спецпредставитель президента РФ по Сирии.

Напомним, что 26 ноября в рамках астанинского процесса в Сирии начался обмен пленными и телами погибших. Глава пресс-службы МИД Казахстана Айбек Смадияров подчеркнул, что это свидетельствует о том, что «астанинский процесс» урегулирования уже начался.

Переговоры в «астанинском формате» стали самой эффективной площадкой для урегулирования конфликта в Сирии. Страны-гаранты мира в Сирии ранее договорились о создании зон деэскалации.