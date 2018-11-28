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Украина

МИД Украины потребовал от России «немедленно освободить» задержанных в Керченском проливе моряков

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МИД Украины потребовал от России «немедленно освободить» задержанных в Керченском проливе моряков

Киев, 28 ноября. Министерство иностранных дел Украины направило в Россию ноту протеста в связи с задержанием трех украинских судов  в Керченском проливе. Документ был передан временному поверенному в делах Украины Руслану Нимчинскому.

«Российской стороне предъявлено категорическое требование немедленно освободить из-под стражи захваченных граждан Украины и обеспечить их безопасное возвращение на родину», — говорится в обращении.

Задержание военных кораблей, которые вторглись в российские воды, МИД Украины назвал «противоправным действием», а арест украинских моряков, проигнорировавших приказ пограничников остановиться — «захватом в плен».

Напомним, что в воскресенье три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

ФСБ РФ применила оружие для того, чтобы остановить украинские суда. Корабли были задержаны, военным ВМСУ оказана своевременная медицинская помощь.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева.

Автор: Антон Соколов
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