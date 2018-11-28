МГУ попал в топ-30 международного рейтинга университетов. ФАН-ТВ

В Москве назвали участников Международного московского рейтинга вузов «Три миссии университета». В топ-30 вошел и МГУ имени М. В. Ломоносова — он расположился на 23-й строчке. Первые три позиции заняли университеты из США: Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Yale University. Всего в топ-333 глобального рейтинга попали 17 российских вузов, а в топ-100 — три: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и Московский физико-технический университет. Эксперты называют этот рейтинг — принципиально новым, так как была введена новая оценка — влияние ВУЗа на общество. Впервые оцениваются все три ключевые миссии университета: образование, наука и связь с обществом.

«Общий тренд рейтинга сохранен, он нацелен на три миссии — образование, науку и социальную ответственность, и вокруг них строятся критерии, их сотни. Главное, что мы пользовались данными с очень многих источников, такого примера построения рейтинга я больше не знаю, думаю, что он очень объективен. Мы хотим, чтобы рейтинг был более признан в мире, будем расширять число участников — на следующий год попробуем топ-500, это уже серьезный рейтинг. Те, которые существуют, начинали с меньших показателей участников. Если все будет благополучно, выйдем на топ-1000. Я думаю, что это будет один из самых больших рейтингов», — рассказывает Виктор Садовничий, президент Российского Союза ректоров, ректор МГУ им. М. В. Ломоносова.

В экспертный совет рейтинга входят 25 специалистов из 12 стран. Создание списка вузов инициировал Российский союз ректоров в 2017 году в соответствии с поручением президента Владимира Путина. В 2018-м рейтинг успешно прошел международный аудит. К 2021 году составители планируют составить топ-1000, чтобы список стал одним из самых крупных в мире.