«Ответ на агрессию будет незамедлительным»: в Госдуме оценили решение Шойгу по С-400 в Крыму

На фоне провокации Киева у берегов Крыма особенно значимой является информация, что до конца этого года еще один дивизион новейшей зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» заступит на боевое дежурство на Крымском полуострове. Об этих планах сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В ближайшее время в рамках перевооружения новый комплекс С-400 заменит предыдущий ЗРК», — в частности говорится в пресс-релизе Южного военного округа.

Действия российского Минобороны, возглавляемого генералом армии, Героем России Сергеем Шойгу, по оснащению Крыма комплексами С-400 помогут предотвратить новые провокации Украины, а также ее покровителей на Западе, считают в Госдуме. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал заместитель председателя комитета по обороне Государственной думы Юрий Швыткин.

«На мой взгляд, решение ведомства Сергея Шойгу о размещении в Крыму еще одного дивизиона С-400 «Триумф» будет отрезвляющим фактором для всех, — отметил парламентарий. — Это решение, безусловно, направлено на то, чтобы предотвратить любые провокации с чьей бы то ни было стороны. Это первое. Второе — это прямой ответ на провокационные действия украинских властей в Керченском проливе».

Швыткин напомнил, что на сегодня ЗРК С-400 — это самые современные комплексы ПВО, которые не имеют мировых аналогов и обеспечивают максимальную защиту всех важнейших объектов.

«Мы полностью готовы предотвратить любое возможное нападение или возможную агрессию, — подчеркнул зампред профильного комитета Госдумы. — Лично я уверен, что против нас никто просто не рискнет совершить агрессию, но тем не менее мы должны быть готовы в любой момент ответить на любую угрозу, на любые провокационные действия».

При этом нельзя забывать, что в Киеве активно готовятся к новым провокациям, предупредил Швыткин.

«Напомню, президент Украины Петр Порошенко уже прямо ведет речь о размещении военной базы США на украинской территории, — подчеркнул собеседник ФАН. — Строя такие планы, страны Запада, в первую очередь Соединенные Штаты Америки, должны понимать, что ответ нашего государства на любую агрессию, любую провокацию будет незамедлительным. Никто не остановит нас и не отвратит от ответных действий. Так что страны Европы должны понимать, что, потакая планам Киева, они становятся заложниками безответственной политики Петра Порошенко».

Отметим, размещенная в Крыму мобильная многоканальная зенитная ракетная система С-400 «Триумф», предназначенная для защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов, по своим тактико-техническим характеристикам значительно превосходит свою знаменитую предшественницу — ЗРК С-300ПМ. При этом С-300, не говоря об С-400 «Триумф», по оценкам специалистов, существенно превосходит по эффективности зарубежные аналоги.

Конфликт в Черном море произошел 25 ноября: пограничная служба ФСБ РФ задержала у входа в Керченский пролив три украинских военных корабля, которые незаконно вошли в российские территориальные воды. Суда-нарушители задержаны, украинские моряки арестованы. Россия назвала инцидент спланированной провокацией Киева. В ответ на Украине в некоторых районах страны введено военное положение.