Зурабишвили побеждает на президентских выборах в Грузии по данным exit poll

Тбилиси, 28 ноября. Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили побеждает по итогам второго тура выборов, она набрала 55 процентов голосов, сообщает компания Edison research.

Зурабишвили получила поддержку правящей партии «Грузинская мечта». По данным соцопросов, за нее отдали свои голоса 55% избирателей.

Оппонент Григол Вашадзе набрал только 45% голосов. Известно, что исследование заказал оппозиционный телеканал «Рустави 2». Как сообщает компания Gallup International, за Зурабишвили проголосовали 58% жителей Грузии, за Вашадзе — 42%.

Отметим, что это седьмые для страны президентские выборы с 1991 года. Глава государства избирается на шесть лет.