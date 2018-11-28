Эстонский журналист объяснил, почему «Трезвая Россия» признала его страну самой пьющей в Европе

Москва, 28 ноября. Эстония лидирует в рейтинге европейских стран по потреблению алкоголя, о чем свидетельствуют данные рейтинга, составленные экспертами федерального проекта «Трезвая Россия».

Граждане прибалтийского государства выпивают в среднем 15,35 литра спирта в год. В первую шестерку также попали жители Словении, Люксембурга, Румынии, Дании и Латвии.

Эстонский публицист, издатель и журналист Родион Денисов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что немного удивлен первым местом его страны. Хотя у него есть на сей счет свое объяснение.

«Внешне я не могу сказать, что здесь действительно очень много алкоголиков, — признался главный редактор журнала «Красивая жизнь» и портала «Трибуна». — Наверное, тут есть какое-то влияние близости Финляндии, откуда приезжает достаточно много людей. У нас крепкий алкоголь дешевле, чем в Финляндии, но дороже, чем, скажем, в Латвии».

По свидетельству Денисова, в последнее время многие жители Эстонии как раз специально ездят в Латвию за алкоголем. Поэтому, окажись она на первом месте, он бы этому не удивился.

«Хотя, с другой стороны, у нас достаточно развита пивная культура, — отметил журналист. — И, наверное, мы лидируем именно благодаря тому, что люди покупают большое количество пива. Особенно во время национальных праздников. Ну, например, летнего праздника Ивана Купалы, или Jaanipäev, говоря по-эстонски. По всей вероятности, это и дает о себе знать».

Денисов добавил, что в последние годы открылось очень много маленьких пивоварен. До Чехии, конечно, далеко, но…