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Сирия: РФ готова участвовать в борьбе с «Джебхат ан-Нусрой»

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Сирия: РФ готова участвовать в борьбе с «Джебхат ан-Нусрой»

Москва, 28 ноября. Россия готова принять участие в борьбе с террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) в Сирии. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.

По словам Лаврентьева, Россия надеется, что силы оппозиции способны самостоятельно справиться с террористической группировкой и навести порядок в Идлибе. Спецпред РФ по САР подчеркнул, что в районе Идлиба остаются более 15 тысяч боевиков.

«Если понадобится, конечно, то мы готовы оказать всяческую помощь, в том числе с участием подразделений сирийских правительственных войск», — сказал Лаврентьев в ходе пресс-конференции.

Лаврентьев отметил, что очередная встреча по Сирии пройдет в начале следующего года. Отдельного внимания заслуживает вопрос создания демилитаризованной зоны в Идлибе, подчеркнул спецпред РФ по Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Софья Куликова
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