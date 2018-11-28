«Это дезинформация»: США заявили, что не собираются размещать ядерное оружие в Европе

Вашингтон, 28 ноября. Власти США не собираются размещать ядерное оружие на территории Европы после выхода из Договора о запрете ракет малой и средней дальности. Об этом в среду заявил спецпомощник президента США Гарретт Маркис.

«У США нет планов размещать в Европе ядерные ракеты наземного базирования. Это очередная российская дезинформация относительно договора по РСМД», — пишет он в Twitter.

Политик сослался на слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, который сказал, что Россия не оставит без ответа размещение возле своих границ американских установок, способных запускать ракеты «Томагавк», пишет «Царьград».

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о планах выйти из договора о ракетах малой и средней дальности из-за того, что Москва якобы нарушает соглашение. При этом обвинения американский политик не подкрепил какими-либо доказательствами. Российская сторона в свою очередь заявила, что Вашингтон размывает основы договора. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, данный факт уже неоднократно был доказан на разных уровнях. Евросоюз призвал обе стороны сохранить ранее достигнутые договоренности и не выходить из соглашения.