ЛНР сегодня: украинские призывники бегут в Луганск, массовые задержания на линии фронта

Луганск и Луганская область, 28 ноября. Введение военного положения, несмотря на обещанный украинскими политиками «лайт-режим», уже с первого дня в корне изменило привычную жизнь украинцев. Корреспондент Федерального агентства новостей, работающий в Донбассе, подготовил краткий обзор событий в Луганской народной республике.

Неожиданный «квартирный бум» в Луганске

Сообщения о резко возросшем спросе на аренду квартир в столице Луганской народной республики появились в соцсетях в первой половине дня в среду. К примеру, автор Telegram-канала «Ворошиловский стрелок» со ссылкой на собственный источник из числа луганских риелторов сообщает, что с подконтрольных Киеву территорий Луганской области поступают звонки с просьбой «забронировать» квартиры в Восточных кварталах и в Мирном — это районы с наиболее доступными предложениями.

Источник утверждает, что одним из ключевых вопросов является возможность заселения в одну трехкомнатную квартиру сразу шести-семи человек, а люди из Станицы Луганской и Северодонецка (подконтрольных ВСУ. — Прим. ФАН) начали приезжать целыми семьями.

Корреспондент ФАН также побеседовал со знакомым агентом по недвижимости в Луганске, который на условиях анонимности рассказал, что запросы с украинской территории действительно идут. При этом люди, как правило, не скрывают мотивов: жилье ищут из-за страха мобилизации в украинскую армию. Собеседник подтвердил слухи о том, что сейчас в аренду просят так называемые «неликвидные» для сдачи квартиры — трехкомнатные, реже — двухкомнатные, для переезда целых семей.

Кроме того, «Ворошиловский стрелок» приводит слова своего источника, который благодарит президента Украины Петра Порошенко за введение военного положения.

«Луганские риелторы говорят Петру Алексеевичу спасибо и просят не останавливаться на 30 днях военного положения!» — пишет автор Telegram-канала.

«Нечего вам в оккупации делать, скоро с автоматами будете Родину защищать»

Уже после обеда на официальном ресурсе министерства внутренних дел ЛНР появилась информация, которая отчасти подтверждает новость о возросшем спросе на квартиры в Луганске и проливает свет на мотивы жителей Луганской области, толкающие их переехать на территории, принадлежащие республиканским силам.

Луганчане, возвращавшиеся из подконтрольной Украине Станицы Луганской через одноименный контрольно-пропускной пункт на линии разграничения, сообщили правоохранителям республики о массовых задержаниях лиц призывного возраста на украинской стороне пункта пропуска.

«Совсем молодых ребят берут под руки и тащат в вагончики, как будто кто-то из них бежать собирается… Видели сами, как парня молодого выдернули из очереди и вывели с мужчиной, наверное, это его отец, и завернули обратно на Украину. Сказали: «Нечего вам в оккупации делать, скоро с автоматами будете Родину защищать», — вот такие слова очевидцев и заявителей приводят сотрудники правоохранительных органов ЛНР.

Кроме того, из сообщений луганчан становится ясно, что задерживают украинские силовики не только мужчин призывного возраста, но и тех, «кому уже под шестьдесят».

В МВД республики корреспонденту ФАН пояснили, что озвученная местными жителями информация подтверждена в ходе проверки. Целью киевских силовиков, которые массово задерживают молодых и не очень людей, является сверка воинских учетов либо внесение данных в случае их отсутствия.

Киев готовится воевать?

Видимо, все-таки украинские власти решили провести частичную мобилизацию в рамках введенного военного положения. По крайней мере, все происходящие сегодня события свидетельствуют о подготовке этой меры. В частности, сверка воинских учетов, задержание на пунктах пропуска, массовый поток мужчин с подконтрольных ВСУ территорий в ЛНР.

А заявления командующего Операцией объединенных сил Украины генерала Сергея Наева о том, что на гражданских новый правовой режим никак не отразится, — не более чем элемент официальной пропаганды, не соответствующий действительности.

Продолжаем следить за событиями в Донбассе.