Арестованным украинским морякам обвинение пока не предъявлено

Симферополь, 28 ноября. Суды Крыма арестовали 24 украинских военных, которые были задержаны 25 ноября за незаконное пересечение государственной границы России в районе Керченского пролива.

Минувшим днем Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении девятерых украинских военных, среди которых также были командиры кораблей и сотрудники контрразведки СБУ. Накануне суды Симферополя и Керчи арестовали еще 15 членов экипажей, которые находились на борту украинских военных кораблей.

В настоящее время украинским военным обвинения не предъявлены, они остаются в статусе подозреваемых, передает «Пятый канал».

Напомним, 25 ноября два артиллерийских катера и рейдовый буксир из состава военно-морских сил Украины нарушили госграницу России и вошли в территориальные воды РФ. При этом украинские суда не подчинялись законным требованиям сотрудников пограничной службы ФСБ. Позднее три украинских судна и члены их экипажей были задержаны в районе Керченского пролива.