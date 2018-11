След США в Черноморском регионе: Military Times рассказал о взаимодействии армий Украины и Америки

Вооруженные силы США, взволнованные инцидентом в Керченском заливе, явно решили пересчитаться по головам и убедить себя, что на украинской земле сами они имеют влияние. Федеральное агентство новостей предлагает вниманию читателей перевод статьи Here’s the US military footprint in the Black Sea region («Военный след США в Черноморском регионе») авторства Кайла Ремпфера (Kyle Rempfer), опубликованной на портале MilitaryTimes.com.

После того как в воскресенье Россия захватила два украинских корабля и несколько членов экипажа, напряженность на границе России достигла пика. Инцидент произошел в Керченском проливе — ключевом водном пути обеих стран, соединяющем Азовское и Черное море.

И хотя Украина не является союзником НАТО, члены Западного альянса выступили с официальным осуждением действий России. Несмотря на то что военный конфликт Америки и России остается маловероятным, в настоящее время в Восточной Европе и Черноморском регионе развернуто достаточное количество американских войск.

Сухопутные войска

278-й танковый кавалерийский полк Национальной гвардии Теннесси размещает войска на украинской земле, помогая этой стране запустить свой Центр боевой подготовки, подобный тем, что есть у Америки в Форт-Полке в Луизиане, Форт-Ирвине в Калифорнии и Хоэнфельсе в Германии. Центр будет проводить программы интенсивной подготовки солдат к боевым развертываниям.

В Восточной Европе круглый год на ротационной основе присутствует бронетанковая бригада, которая сотрудничает с местными силами от Латвии до Болгарии, проводя военные учения.

Морская пехота

Это подразделение армии не так активно задействовано в Черноморском регионе. Морские пехотинцы, находящиеся там, как правило, принадлежат Черноморским ротационным силам. Эти силы состоят из нескольких сотен морских пехотинцев и моряков, которые принимают участие в учениях по координации мер безопасности в регионе.

С июля по сентябрь этого года Корпус морской пехоты провел три учебных занятия с партнерскими силами на Украине, в Румынии и Грузии.

Военно-воздушные силы

В этом году Военно-воздушные силы провели несколько учений, имеющих большое значение для Украины. Национальная гвардия Калифорнии связана с Украиной через партнерскую программу Государственного департамента с 1993 года и часто осуществляет ротацию своих летчиков с целью обучения. В последнее время это партнерство особенно усилилось.

Военно-воздушные силы недавно провели на Украине большие многонациональные воздушные учения Clear Sky 2018, в ходе которых ВВС Украины и подразделения Национальной гвардии Калифорнии осуществляли миссии поддержки с воздуха, операции по киберзащите и противовоздушной обороне. В течение октября в Украине проходили обучение летчики отрядов спецназа, в том числе парашютисты-спасатели и передовые авиационные наводчики.

ВВС США также имеют несколько воздушных средств в Европе, которые выполняют разведывательные миссии и миссии по поддержанию суверенитета воздушного пространства над союзниками по НАТО. Одна из текущих миссий осуществляется с помощью невооруженных беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper, которые были запущены в мае с авиабазы Мирославец в Польше.

Военно-морские силы

Шестой флот США, базирующийся в Неаполе, не имеет постоянного присутствия в Черном море, но отправляет через этот водный путь свои военные и вспомогательные корабли на ротационной основе. Представители Шестого флота отказались сообщить, направляются ли туда военные корабли в данный момент, но командование всегда оглашает названия судов, заходящих в Черное море и выходящих из него.

Летом 2017 года ракетный крейсер типа «Тикондерога» — Hue City — и украинское судно размагничивания «Балта» провели учебную операцию поиска и захвата во время учений Sea Breeze.

В течение последних 12 месяцев эсминцы «Джеймс Э. Уильямс», «Карни», «Росс» и «Портер» ходили в Черное море, делая остановки в Болгарии и Румынии в рамках военно-морской операции Atlantic Resolve, посвященной коллективной обороне НАТО на Черном море.

Эсминец «Карни», чьим штатным портом базирования является город Рота в Испании, также посетил украинский порт Одесса 8 января и вышел из Черного моря пять дней спустя.

7 марта десантный корабль-док Oak Hill типа «Харперс Ферри» и 26-е морское экспедиционное подразделение прошли через пролив Дарданеллы для участия в румынских учениях Spring Storm.

9 мая отряд базирующейся на Сицилии 10-й патрульной эскадрильи ВВС США привез свои самолеты P-8A «Посейдон» на учения НАТО Sea Shield.

7 июля головной корабль Шестого флота «Маунт Уитни» вошел в Черное море для участия в ежегодных учениях Sea Breeze с Украиной. Как сообщает Шестой флот, страны сосредоточились на морских операциях по перехвату, ПВО, противолодочной обороне, борьбе за живучесть кораблей, поисково-спасательных и десантных операциях.