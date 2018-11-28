МИД РФ назвал условия судоходства через Керченский пролив

Москва, 28 ноября. Никаких проблем с судоходством через Керченский пролив при условии соблюдения правил нет и не будет, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

Комментируя инцидент у берегов Крыма, где украинские корабли в воскресенье устроили провокацию, дипломат напомнил, что ранее военные суда под флагом Украины проходили через пролив и не сталкивались с трудностями.

«Все правила [прохода по проливу] хорошо известны всем, в том числе киевским властям. Надо просто соблюдать правила, и тогда пролив будет продолжать работать бесперебойно», — отметил Грушко.

Напомним, в среду членам экипажа украинских кораблей, которые вторглись в территориальные воды РФ, были предъявлены обвинения. Отметим, на судах, задержанных российскими пограничниками, было обнаружено большое количество оружия. Координировали провокацию сотрудники Службы безопасности Украины.

По мнению как российских, так и украинских экспертов, провокация в Керченском проливе была нужна президенту Украины Петру Порошенко, чьи рейтинги в преддверии выборов главы государства остаются крайне низкими.

Именно это, комментируя инцидент в Керченском проливе, в среду отметил и президент России Владимир Путин, обративший внимание на тот факт, что киевским властям выгодно обострять ситуацию в стране. Порошенко, напомним, ранее уже ввел на Украине военное положение.