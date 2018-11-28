Боевику из банды Басаева предъявили обвинения в терроризме и убийствах

Москва, 28 ноября. Следователи предъявили обвинение боевику из группировки Шамиля Басаева, который участвовал в теракте в городе Буденновск 23 года назад. Об этом сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, следователи получили неопровержимые доказательства участия мужчины в нападении в составе банды Шамиля Басаева на город Буденновск в 1995 году. Петренко подчеркнула, что следствие опросило свидетелей, которые подтвердили, что мужчина участвовал в теракте. На момент совершения преступления ему было 17 лет.

Ему предъявлено обвинение в убийствах, захвате заложниках и терроризме.

Ранее боевика из банды Басаева задержали сотрудники ФСБ России в Москве 19 ноября. Мужчина подтвердил, что участвовал в захвате заложников.

Напомним, в июне 1995 года 160 боевиков банды Шамиля Басаева атаковали город Буденновск с населением в 60 тысяч человек. Они захватили в заложники 1,5 тысячи человек. Во время теракта погибли 129 человек, 415 получили ранения.

Во время переговоров большую часть заложников удалось освободить, а боевики беспрепятственно ушли из Чечни. Шамиль Басаев был убит во время спецоперации в Ингушетии в 2006 году. Позже участники нападения были осуждены на длительные тюремные сроки.