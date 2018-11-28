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Политика

В Госдуме оценили отказ Франции и Германии ужесточать санкции

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В Госдуме оценили отказ Франции и Германии ужесточать санкции

Москва, 28 ноября. Германии и Франция убедились, что антироссийские санкции не работают, а единственный способ решать противоречия — это переговоры. С таким заявлением в среду выступил депутат Госдумы Антон Морозов, комментируя отказ Берлина и Парижа поддерживать ужесточение санкций из-за ситуации в Керченском проливе.

«Видимо, эти страны уже убедились, что антироссийские санкции не работают и единственный способ решения двусторонних и многосторонних проблем — сесть за стол переговоров и выработать такие решения, которые всех устроят», — пояснил он RT.

Парламентарий добавил, что к мнению Франции и Германии могут прислушаться и другие европейские страны, которых сильно беспокоит эскалация напряженности в Азовском и Черном морях.

Напомним, что в воскресенье три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

ФСБ РФ применила оружие для того, чтобы остановить украинские суда. Корабли были задержаны, военным ВМСУ оказана своевременная медицинская помощь.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева.

Автор: Антон Соколов
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