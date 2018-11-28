Трамп и Эрдоган обсудили провокацию Киева в Черном море

Анкара, 28 ноября. Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган провел с американским лидером Дональдом Трампом телефонные переговоры, в ходе которых обсуждалась напряженность между Россией и Украиной из-за провокации Киева в Черном море. Об этом сообщил источник в администрации турецкого президента.

«Стороны обсудили двусторонние отношения, а также напряженную ситуацию, сложившуюся между Россией и Украиной в Черном море. Наш президент поделился с американским коллегой информацией о проведенных сегодня телефонных переговорах с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко», — сообщил источник РИА Новости.

Российский лидер Владимир Путин встретится с Трампом на полях саммита G20 в Аргентине 1 декабря.

Напомним, 25 ноября украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» незаконно вошли в территориальные воды РФ в Черном море, несмотря на предупреждения пограничников. Корабли ВМСУ совершали опасные действия и направились Керченскому проливу. Российским пограничникам пришлось применить оружие, чтобы остановить украинские корабли. «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» были задержаны, все члены экипажей 28 декабря были арестованы за незаконное пересечение госграницы РФ.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что украинские корабли нарушили границу, зайдя в территориальные воды, которые были российскими еще до присоединения Крыма. Российский лидер связал инцидент в Керченском проливе с политической ситуацией на Украине и назвал его нечистоплотной игрой.