В Пентагоне заверили, что не ведут переговоры о размещении военной базы на Украине

Вашингтон, 28 ноября. США не ведут переговоров с Украиной о размещении американской военной базы на территории страны. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона США Эрик Пахон.

«Эти сообщения не соответствуют действительности, и подобные переговоры не ведутся», — заявил он ТАСС.

Ранее «Известия» сообщили со ссылкой на депутата Рады из Блока Петра Порошенко» Ивана Винника, что Киев обсуждает с Вашингтоном размещение военной базы НАТО на востоке Украины или рядом с Крымом.