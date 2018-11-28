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Общество

МИД РФ уточняет причину задержания россиянина полицией Таиланда и ФБР

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МИД РФ уточняет причину задержания россиянина полицией Таиланда и ФБР

Москва, 28 ноября. Министерство иностранных дел России выясняет обстоятельства задержания гражданина РФ Антона Богданова в Таиланде. Сотрудники полиции Таиланда ранее встретили россиянина в аэропорту Пхукета, при этом при задержании присутствовал сотрудник ФБР.

«Антон Богданов приехал [на Пхукет] отдыхать с женой​​​. Задержание осуществляли таиландские полицейские, однако при этом присутствовал сотрудник ФБР США», — приводит РИА Новости комментарий представителя посольства РФ в Таиланде.

Россиянин был задержан по запросу США, Вашингтон намерен добиваться его экстрадиции, при этом в чем именно обвиняют Богданова, неизвестно.

«Мы занимаемся  ситуацией и выясняем обстоятельства случившегося», — отреагировали на задержание россиянина в МИД РФ.

Напомним, ранее Венгрия отказалась выдать США двух россиян, которых Вашингтон обвинил в торговле оружием.

Автор: Федор Веснин
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