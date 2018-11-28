«Полмиллиона — и ты в финале»: бывший участник «Битвы экстрасенсов» рассказал всю правду о шоу

Москва, 28 ноября. Бывший участник телешоу «Битва экстрасенсов» заявил, что организаторы проекта предлагают участникам купить место в финале за 450 тысяч рублей. Об этом на условиях анонимности рассказал один из участников четвертого сезона «Битвы экстрасенсов».

«На этапе кастинга и сразу после подписания соглашения о нераспространении информации мне предложили купить участие и ведение по проекту. Это был четвертый сезон, и тогда стоимость составляла 450 тысяч. То есть полмиллиона — и ты в финале еще на этапе кастинга», — рассказал бывший участник телешоу в комментарии телеканалу «360».

Он также добавил, сценарий шоу полностью определяется редакторами. Перед съемками каждого эпизода участникам сообщают всю нужную информацию. По его словам, участие в телешоу дает возможность зарабатывать большие деньги в будущем, поэтому не стоит платить экстрасенсам за личные сеансы.