Сирия: Казахстан обсудил ситуацию в Идлибе с официальным Дамаском и оппозицией

Астана, 28 ноября. Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов в среду встретился с представителями сирийского правительства и делегатами от оппозиции в рамках астанинского мирного процесса. Об этом сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

Стороны обсудили ситуацию в сирийском Идлибе, мирное урегулирование затянувшейся войны и формирование конституционной комиссии. Кроме того, в ходе переговоров были затронуты вопросы усиления гуманитарной помощи сирийцам и эвакуации мирных жителей из зон конфликта.

При этом и глава делегации правительства САР Башар аль-Джаафари, и глава делегации оппозиции Ахмед аль-Тома поблагодарили власти Казахстана за предоставление переговорной площадки, отметив, что астанинский формат стал единственным реально работающим механизмом примирения сторон.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону, которая будет отделять сирийские правительственные силы и вооруженные формирования оппозиции. Россия и Турция подписали меморандум о стабилизации обстановки в этом регионе.

В настоящее время территория сирийской провинции Идлиб практически не контролируется правительственными войсками республики. В этом районе находятся боевики вооруженной оппозиции и представители террористических группировок, которые периодически нападают на позиции сирийской армии.