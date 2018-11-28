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Двухметровый австралийский бык избежал скотобойни из-за огромного веса

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Двухметровый австралийский бык избежал скотобойни из-за огромного веса

Австралия, 28 ноября. Черно-белый бык Никерс избежал скотобойни в Австралии из-за своих огромных размеров. Его рост составляет 194 сантиметра, а вес 1,4 тонны.

Как рассказал журналистам хозяин животного Джефф Пирсон, бык не попал на скотобойню из-за своего веса. Теперь он будет проживать на ферме около озера Престон.

 «Я думаю, что он будет жить долго и счастливо», — рассказал фермер журналистам The Sun.

Двухметровый австралийский бык избежал скотобойни из-за огромного веса

По его словам, бык пользуется большой популярностью у коров. Они ходят вокруг него, особенно когда он встает и хочет пройтись. Никерс привлек внимание СМИ после того, как его показали на фоне других «низкорослых» коров.

Автор: Денис Коробейников
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