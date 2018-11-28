Киев, 28 ноября. Российский газопровод «Северный поток — 2» является не только выгодным политически, но и экономически целесообразным проектом. США и Украина признали свое бессилие перед «Северным потоком – 2», что заставило украинский «Нафтогаз» пойти на попятную и уступить России.

При поддержке Вашингтона «Нафтогаз» в 2015 году резко увеличил стоимость транзита газа через территорию Украины, прикрываясь переходом на европейскую политику ценообразования. Транзит газа через Украину стал для «Газпрома» в два раза дороже среднеевропейских цен.

В то же время США пытались заблокировать строительство «Северного потока – 2». Таким образом, Вашингтон хотел не только освободить европейский рынок от российского газа и заменить его на американский СПГ, но также и возложить на плечи РФ содержание киевского режима.

Однако план Украины и США не сработал: строительство «Северного потока – 2» идет полным ходом. На фоне угрозы остаться без российского газа «Нафтогаз» задумался о снижении цен на транзит. Летом текущего года украинский монополист на 30% снизил стоимость транзита.

ФБА «Экономика сегодня» подсчитало, что «Газпром» таким образом будет получать не только прямую выгоду от продажи российского газа, но и косвенную прибыль. По предварительным расчетам, «Северный поток – 2» может окупиться за шесть лет, что является рекордным сроком.

Напомним, проект «Северный поток – 2» предполагает строительство газопровода, который соединит Россию и Германию по дну Балтийского моря. Европейские страны поддерживает строительство газопровода, который позволит Европе получать более выгодный российский газ.