Для барышень из портовых кабаков: в РФ пошутили над фильмом о проходе кораблей НАТО через Черное море

На английском телеканале Channel 5 вышла первая серия документального фильма «Военный корабль: жизнь в море» (Warship: Life at Sea). В ней экипаж эсминца HMS Duncan рассказал о назойливости российской авиации во время прохода кораблей НАТО через Черное море в мае 2018 года, а коммодор Майк Атли назвал действия ВКС России «наивными».

«Я думаю, что их тактика наивна, так как они не знают, на что способно наше судно», — заявил Майк Атли, возглавлявший целевую группу НАТО.

А один из членов экипажа HMS Duncan отметил, что на борту эсминца было 48 ракет и с помощью них можно было бы сбить все 17 российских самолетов.

По мнению военного эксперта журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, англичане решили сделать себе славу на ровном месте.

«Молодцы, конечно. Непонятно только, почему они насчитали возле своей группы 17 российских самолетов, а не 25 или вообще целый полк? Полагаю, что наши летчики вылетали, чтобы посмотреть, что за корабли, и чтобы не дать им залезть куда не надо. Если бы перед нами стояла задача уничтожить этот эсминец, то мы бы точно не посылали на это дело самолеты», — заявил Алексей Леонков в комментарии Федеральному агентству новостей.

Военный эксперт напомнил, что в Черном море есть комплексы береговой обороны на 260 километров, которые выпускают ракеты, а на подводных лодках Черноморского флота установлены «Калибры».

«Так что ребята из Великобритании могут говорить все что угодно и цеплять на себя медальки за «героический поступок», как они пытаются выставить проход через Черное море. Это может впечатлить только барышень каких-то в портовых кабаках, у специалистов такие рассказы экипажа эсминца «Дункан» вызывают, мягко говоря, улыбку», — заметил Алексей Леонков.

Он добавил, что не имеет ничего против, если англичане будут рассказывать про страшные воды Черного моря, над которым русские истребители летают косяками и грозят оружием, а они — такие бравые моряки, не поддающиеся на провокации, потому что обладают супероружием.