Волкер призвал ЕС ужесточить санкции против России

Брюссель, 28 ноября. Евросоюз должен внимательно изучить возможность введения новых санкций в отношении России. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Волкер заявил, что Германия и Франция не рассматривают возможность введения новых санкций, однако, по его мнению, их позиция может измениться со временем.

«Мы определенно призываем наших европейских союзников внимательнее изучить, какие дополнительные санкции можно ввести», — заявил Волкер журналистам Reuters.

Ранее газета Die Welt сообщила, что Германия и Франция высказываются против ужесточения антироссийских после инцидента в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября три украинских корабля Военно-морских сил Украины нарушили российскую границу в районе Керченского пролива. Они совершали опасные маневры и были задержаны. По факту нарушения госграницы возбуждено уголовное дело.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал действия украинских военных провокацией. По его словам, они получили приказ от руководства не уведомлять Москву о проходя кораблей и скрытно прорваться в Азовское море.