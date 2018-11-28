Главе медцентра в Подмосковье, в котором лечился Марьянов, предъявлено обвинение

Москва, 28 ноября. Следственный комитет РФ предъявил обвинение директору реабилитационного центра «Феникс», где проходил лечение актер Дмитрий Марьянов, по факту оказания медицинских услуг без лицензии. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

«Директору реабилитационного центра «Феникс» предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а именно незаконном оказании медицинских услуг, не имея на то законных оснований и лицензии, повлекшем по неосторожности смерть человека», — сказано в сообщении СК РФ.

Следствие сообщает, что в октябре 2017 года Марьянов проходил лечение в реабилитационном центре. Сотрудники медцентра не выяснили наличие заболеваний и противопоказаний у актера и ввели ему внутримышечно препараты, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». В СК РФ отметили, что такие препараты назначаются врачом и продаются по рецепту.

В центре игнорировали жалобы актера на плохое самочувствие и отказывались вызвать скорую помощь. В СК РФ заявили, что из-за халатности медперсонала Марьянов лишился своевременной и квалифицированной помощи, сообщает «Газета.ru».

Марьянов скончался в октябре 2017 года в возрасте 47 лет. Предположительно, причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб. Друзья актера рассказали, что он потерял сознание на даче в Подмосковье. Скорая помощь на вызов не приехала по «техническим причинам». Когда актера доставили в больницу на машине, врачи оказались бессильны, пишет «Пятый канал».