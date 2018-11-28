«Если кто-то в камуфляже пришел забирать корову»: ВСУ рассказали украинцам, как жить на военном положении

Киев, 28 ноября. ВСУ рассказали украинцам, как жить на военном положении и защитить свое имущество от мародеров.

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Родион Тимошенко посоветовали жителям Украины обращаться в полицию, если «люди в камуфляже» начнут требовать отдать машину или корову.



По его словам, уже сегодня жители Мариуполя и Бердянска сообщили о чиновниках, которые переоделись в военную форму, однако проверка не подтвердила данного факта. Это значит, что кто-то, одевшись в «камуфляж» выдает себя за представителя власти, пишут украинские СМИ.

«Если кто-то в камуфляже пришел забирать корову или машину — есть полиция. Обращайтесь в полицию, таких негодяев надо просто арестовывать и дальше разбираться», — подчеркнул Тимошенко.

Как сообщает «Газета.ру», в среду указ о введении на Украине военного положения вступил в законную силу. Особый режим вводится на территории 10 регионов страны сроком на 30 дней.

Поводом послужило задержание трех украинских судов, вторгшихся в российские воды в районе Керченского пролива. Все 24 моряка, среди которых оказался сотрудник СБУ, были арестованы крымскими судами на два месяца.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Киев в провокации. Слова главы российского МИД подтверждаются найденными на задержанных судах документами. В частности, пограничники обнаружили инструкцию по прохождению Керченского пролива, которая предписывает согласовать передвижение с Москвой. В действительности же украинские моряки не только не согласовали свое продвижение, но и игнорировали законные требования сотрудников пограничной службы.