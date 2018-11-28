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В Госдуме назвали пиар-ходом заявление Трампа об отмене встречи с Путиным

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В Госдуме назвали пиар-ходом заявление Трампа об отмене встречи с Путиным

Москва, 28 ноября. Провокации Украины в Керченском проливе не должны помешать предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20  в Аргентине. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 может не состояться из-за инцидента в районе Керченского пролива, где три украинских военных корабля нарушили границу России, после чего были задержаны.

Слуцкий выразил уверенность, что встреча президентов РФ и США на саммите G20 в Аргентине состоится, несмотря на провокации украинской стороны в районе Керченского пролива.

«Как заверили все официальные представители с российской стороны, ее подготовка ведется. Поэтому заявления об отмене переговоров в Аргентине, на мой взгляд, скорее больше рассчитаны на публику, это снова может быть своеобразный пиар-ход», — сказал Слуцкий.

Он также добавил, что к настоящему моменту между Россией и США накопилось большое количество важных вопросов, которые имеют ключевое значение для мировой стабильности.

«Надуманные претензии к России из-за явной провокации Киева не должны этому помешать», — заключил Слуцкий.

 

Автор: Артем Никулин
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