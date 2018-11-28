РЖД не планируют в 2019 году запускать поезда из Калининграда в Польшу — СМИ

Калининград, 28 ноября. «Российские железные дороги» не планируют в 2019 году запускать поезда из Калининграда в Польшу. Как сообщает портал Portal Braniewo, РЖД не передала польской стороне информации о возможности организации железнодорожного сообщения.



Отметим, что в настоящее время попасть из Калининграда в Польшу и Германию можно только на самолете или автобусе. Ранее СМИ сообщили о планах железнодорожников запустить поезда между Калининградом и Гдыней (Польша) в марте этого года.

Данный маршрут уже запускался в тестовом режиме в январе. Чуть позже о возможности организации постоянного железнодорожного сообщения между Калининградом и Гдыней сообщили польские журналисты. Они связали свои ожидания с проведением в России чемпионата мира по футболу. Данную идею в сентябре поддержал глава комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты РФ Андрей Максимов.