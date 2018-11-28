СМИ узнали, как похоронили «керченского стрелка»

Керчь, 28 ноября. Владислава Рослякова, устроившего атаку на Керченский политехнический колледж, похоронили под чужой фамилией.

Жители Керчи, сочувствующие матери «керченского стрелка», сразу после трагедии начали сбор средств на похороны ее сына. Люди написали ей письмо, где призывали «не опускать руки».

Как стало известно телеканалу «360», неравнодушным людям удалось собрать на похороны Рослякова 101 тысячу рублей и эти деньги были применены по назначению. Выяснилось, что Рослякова кремировали две недели назад и похоронили под чужой фамилий. Об этом журналистам телеканала «360» рассказал источник в правоохранительных органах.

По словам соседки семьи Росляковых, мать «керченского стрелка» после трагедии оказалась в больнице. После выписки она вернулась на работу, однако квартира, где она жила с сыном пустует, поскольку оставаться в ней небезопасно. Женщина снимает квартиру и живет очень замкнуто.

«Ей стыдно перед людьми, больно и обидно. Я ей сочувствую, ведь у меня тоже есть дети», — рассказала соседка Росляковых журналистам.

Напомним, студент четвертого курса Владислав Росляков устроил массовое убийство в Керченском политехническом колледже 17 октября. Он расстрелял студентов и преподавателей, а также взорвал самодельную бомбу. В результате трагедии 21 человек погиб, более 50 получили ранения. Росляков свел счеты с жизнь на втором этаже учебного заведения.